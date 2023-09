Während der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters von Ulm erst noch so richtig in Fahrt kommen muss, erleben Bürger auf der anderen Seite der Donau bereits die heiße Phase eines ganz anderen Wahlkampfs. In Bayern nämlich stehen am 8. Oktober die Landtagswahl und Bezirkswahlen an.

Warum der CSU ein historisch schlechtes Wahlergebnis drohen könnte und was die „Flugblattaffäre“ um Hubert Aiwanger (Freie Wähler) für Auswirkungen auf die Wahl haben könnte, wird bei einem Wahlkampfauftritt in Weißenhorn deutlich.

Im Saal der Stadthalle ist für etwa 200 Zuschauer bestuhlt. Vorwiegend CSU–Mitglieder haben sich an diesem Sonntagmorgen hier versammelt, um ihren Parteichef und Ministerpräsidenten zu hören. Der Einmarsch wirkt wie aus einem perfekt inszenierten Wahlkampfvideo: Die Stadtkapelle spielt zünftige Blasmusik, voller Elan und mit einem herzlichen Lächeln geht Söder den Mittelgang entlang Richtung Bühne.

Dabei schüttelt er den Zuschauern am Rand freundschaftlich die Hand. Andere springen auf, klatschen im Takt der Musik, jubeln. Sicherheitskräfte halten sich im Hintergrund, um das Bild des bürgernahen Ministerpräsidenten nicht zu zerstören. Anders als bei anderen Wahlkampfauftritten trägt Söder einen Anzug, aber ohne Krawatte. Bei Festzelt–Reden trägt er sonst auch gerne einfach nur Jeans und T–Shirt oder klassisch Tracht.

Im Galopp durch die klassischen Wahlkampfthemen

Nach einer kurzen Einführung durch die lokalen CSU–Politiker, für die die Bürger am Ende das Kreuz machen sollen, positioniert sich Markus Söder hinter dem Rednerpult — die Stadtkapelle bleibt hinter ihm auf der Bühne sitzen. Mehrmals sollen Traditionen wie die Blasmusik in der Rede betont werden, eine One–Man–Show auf der Bühne wäre für Söder deshalb wenig stimmig.

In eineinhalb Stunden galoppiert der bayerische Ministerpräsident durch die klassischen Wahlkampfthemen: Es geht um Energiepreise, Familienpolitik, den Traum vom Eigenheim, Bildung, Forschung, medizinische Versorgung, Umweltschutz und Flüchtlingspolitik. Mehrmals gibt es konkrete Zahlen und Summen dazu, die wohl bei vielen Zuhörern aber gar nicht hängen bleiben.

Was aber umso mehr hängen bleibt — und auch hängen bleiben soll: In Bayern lebt es sich besser, als sonst irgendwo und mit der CSU ist das Land in guter Hand. Hier das stärkste Land, dort „ganz vorne“ mit dabei, ein „absoluter Superstandort“ und laut Statistik lebt man „in Bayern länger als anderswo.“ Söder spart nicht mit Superlativen. Und vieles davon stimmt natürlich, das Bundesland Bayern steht vergleichsweise sehr gut da. Kaum ein anderer Ministerpräsident Deutschlands könnte so selbstbewusst auftreten als Markus Söder.

Das schönste Land der Welt?

Bayern, so führt der 56–Jährige weiter aus, habe ein Bruttoinlandsprodukt, das „so groß wie das von Tschechien, Portugal und Griechenland zusammen“ ist. Bundesweit hätten sich „die meisten Dax–Konzerne“ in Bayern niedergelassen und sowieso sei man im Bayern am sichersten, weil man dort „die meisten Polizisten und die höchste Aufklärungsrate“ habe.

Man dürfe durchaus stolz und dankbar sein, in Bayern zu leben. Schließlich sei Bayern das „schönste Land der Welt“. Doch, was auch Söder nicht von der Hand weisen kann, auch in Bayern ist nicht alles perfekt. Beim Ausbau der Windkraft–Energie etwa hängt das Bundesland weit hinten.

In diesem Wahlkampf, an diesem Sonntagmorgen,jedenfalls geht es Söder sowieso weniger darum, die Wähler von seiner Partei zu überzeugen. In Weißenhorn hat er das Publikum bereits mit seinem Einmarsch auf seiner Seite. Es wird herzlich gelacht, als wäre man beim Kabarettabend, etwa wenn der 56–Jährige erzählt, warum er gerne in kleinere Städte wie Weißenhorn gehe: „Es ist eine Freude, wenn man am Wochenende nicht nur Politiker, sondern mal ein paar vernünftige Menschen zu sehen bekommt.“

So manch kleines bayerisches Dorf hätte mehr Verstand, „als in manchen Berliner Schickimicki–Vierteln herrscht“. Attacken auf die Ampel–Koalition, sei es zum Thema Gendern, Wärmepumpe, Cannabis–Legalisierung oder vegetarischem Essen in Schulen, werden mit spitzem Humor eine nach der anderen abgefeuert.

EU als Garant für Wohlstand

Was will man also mehr, als das alles so bleibt, wie es ist in Bayern? Doch genau hier liegt die größte Tücke des Wahlkampfs für die CSU: Es könnte nämlich sein, dass deutlich weniger wählen gehen, weil das Ergebnis für viele schon als sicher gilt. Das aber könnte den politischen Gegnern in die Hände spielen.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die AfD in Bayern nicht so stark, mit zuletzt zwölf Prozent in Umfragen dennoch nicht kleinzureden. Söder macht in seinem Wahlaufruf am Sonntag in Weißenhorn deshalb deutlich: Mit der AfD könne man nur verlieren. „Geht es nach der AfD sollte Deutschland aus der EU austreten. Wenn aber die EU stirbt, dann stirbt der Wohlstand“, so Söder. Man wolle deshalb unbedingt verhindern, der AfD noch mehr Einfluss in Bayern zu überlassen. Jenen Bürgern, die lediglich aus Protest ihr Kreuzchen bei der AfD machen wollten, rät Söder, es besser der CSU zu geben. Schließlich halte die Partei selbst wenig von den Ratschlägen aus Berlin, mache es in Bayern wiederum besser.

„Wir wollen nicht, dass Berlin uns vorschreibt, was wir zu tun haben“, betont Söder. Schließlich könne man es in Bayern eben einfach besser. Ob so ein Aufruf wie in Weißenhorn ausreicht? Die CSU kann der AfD nur dann etwas entgegenhalten, wenn sie ihre Leute mobilisiert und genügend zur Wahl gehen. Doch in Bayern ist die Wahlbeteiligung durchaus wechselhaft, 2013 etwa waren es etwa nur 63,6 Prozent.

Zusammenarbeit mit Grünen ausgeschlossen

Eine Zusammenarbeit mit den Grünen, macht Söder dann deutlich, werde es in Bayern mit ihm ganz sicher nicht geben. Die bestehende Koalition mit den Freien Wählern wolle man hingegen fortsetzen. Und für die sieht es bei der anstehenden Wahl sehr gut aus. Und das trotz — oder vielleicht sogar dank — des kürzlich aufgekommenen Skandals um ein antisemitisches Flugblatt. Die Freien Wähler liegen aktuell bei 16 Prozent.

Grafik Nr. 106067, Hochformat 60 x 100 mm, "Umfrageergebnisse vor der Landtagswahl in Bayern"; Grafik: A. Zafirlis; Redaktion: J. Schneider (Foto: dpa )

Während sich vor allem Politiker in Berlin über Aiwanger und Söders Entscheidung, seinen Vize im Amt zu behalten, echauffieren, scheint den Bayern die Geschichte schon längst nicht mehr der Rede wert zu sein. In Weißenhorn verliert Söder kein einziges Wort über die Causa Flugblatt. Auch am Rande der Veranstaltung lächeln die Wähler eher über die Aufregung. Politik und Medien, so sagen einzelne, wenn sie danach gefragt werden, würden in der Debatte den Wählern ihre Moralvorstellungen aufzwängen.

Doch das findet man in Bayern eben gar nicht toll. Sie wollen sich nichts vorschreiben lassen. Nicht, wie man Kinder erzieht, nicht, wie man zu essen und erst recht nicht, was man zu denken hat. Und in diese Kerbe schlägt Söder ebenfalls, wenn er betont: „Bayern ist ein freiheitliches Land, kein Erziehungs– und schon gar kein Umerziehungsland.“

Die nächste Krise für Söder kommt bestimmt

Bei einem Wahlkampfauftritt wie in Weißenhorn wird deutlich: Dem bodenständigen Durchschnittsbürger Bayerns ist — entgegen der medialen Berichterstattung der vergangenen Wochen — eine alte Schulgeschichte, die mehr als 30 Jahre her ist, herzlich egal. Aiwanger sei für die Wähler einfach authentisch, nenne die Dinge beim Namen. CSU–Wählern gehe es darum, dass Aiwanger gute Politik macht — an Söders Seite.

Und das könnte am Ende auch der CSU einen Vorteil verschaffen — wenn nun verärgerte Bürger aus Trotz dann eben doch nicht bei der AfD, sondern den Freien Wählern ihr Kreuz machen. Die Partei Aiwangers nämlich stellt für viele Bayern eine tatsächliche Alternative zu bisher gewählten Parteien wie den Grünen dar.

Was also passiert nach der Wahl? Alles deutet darauf hin, dass Söder Ministerpräsident bleibt, die CSU weiterregiert, in Koalition mit den Freien Wählern. Offen bleibt, wie viel Prozent Parteien wie die AfD erhalten. Söder jedenfalls wird ganz genau darauf schauen. Denn zwar hat er durchaus Recht damit, dass der Freistaat im Vergleich überdurchschnittlich gut dasteht.

Doch auch in Bayern gibt es Bürger, deren Unmut gegen „die Politik“ wächst. Seinen strengen Corona–Kurs nehmen ihm auch die Konservativsten heute noch übel. Und die nächste Krise, in der sich Söder bewähren muss, kommt bestimmt.

Die Süddeutsche Zeitung hatte Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Urheberschaft eines antisemitischen Flugblatts zugesprochen. Jedoch ohne Beweise dafür öffentlich zu machen. Vermeintliche frühere Klassenkameraden berichteten von Hitlergrüßen und antisemtischen Witzen. Was am Ende von der großen Aufregung bleibt ist ein Flugblatt, das Aiwanger selbst lediglich in seinem Schulranzen hatte und dafür von seiner Schule sanktioniert wurde.

Das Flugblatt aber soll sein Bruder verfasst haben. In einer Sondersitzung des Landtags zu der Flugblatt-Affäre äußerte sich Aiwanger selbst nicht dazu. Trotz bundesweiter Kritik verzichtete Markus Söder auf eine Entlassung seines Stellvertreters. (sz)