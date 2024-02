Termine für Musical

So kommt man an Tickets

Karten für „Little Women: Aufbruch ins Leben“ gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Termine: 16. Februar (19 Uhr), 17. Februar (17 Uhr) und 18. Februar (17 Uhr) im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm.