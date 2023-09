Auseinandersetzung mit dem Tod

Auf Socken dem Sensenmann begegnen, aber ohne Scheu und um viele Eindrücke reicher das Jenseits wieder verlassen: Dies geht derzeit im Edwin Scharff Kindermuseum. Aufgrund der großen Resonanz verlängert das Museum die interaktive Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod“ bis Ende Juni 2024. Dies teilt das Museum mit.

Wer sich traut, durch die Zeitmaschine ins Jenseits zu reisen, wird mit unterschiedlichen Blicken auf das Thema Tod belohnt. Groß und mächtig wirkt der ägyptische Gott Osiris, der hinter einer Waagschale steht. Bunt und überbordend ist der mexikanische Altar gestaltet. Der Umgang mit dem Thema Tod ist überall auf der Welt ein anderer. In der westlichen Gesellschaft wird der Tod gern sprichwörtlich totgeschwiegen — dabei ist es wichtig, über die Vergänglichkeit und das Älterwerden zu sprechen und eine Haltung dazu zu entwickeln.

Die interaktive Ausstellung will weder erschrecken noch schockieren. Im Gegenteil: Behutsam wird an Fragestellungen herangeführt, die auch Kinder schon beschäftigen. Das Museum regt zur Auseinandersetzung an. Die Ausstellung gibt den individuellen Vorstellungen, Ängsten und Strategien Raum und lässt die Besucher durch spielerisches und sinnliches Erkunden eigene Antworten finden.

Dabei kommt es oft vor, dass die Pädagoginnen zunächst skeptischen Erwachsenen begegnen. Denn viele haben das Gefühl, ein solches Thema Kindern nicht „zumuten“ zu wollen. Doch die meisten Menschen kommen mit einem positiven Gefühl wieder aus der Ausstellung. „Wir haben den Eindruck, dass heute mehr Offenheit gegenüber dem Thema besteht, als noch vor zehn Jahren“, berichtet Birgit Höppl, stellvertretende Museumsleiterin. Pädagogin Birgitta Karlson ergänzt: „Viele Leute gehen fröhlicher aus der Ausstellung raus, als sie reingekommen sind. Weil die Ausstellung Hoffnung macht und zeigt, wie wertvoll das Leben ist.“

„Der Tod betrifft uns alle, egal aus welchem kulturellen Zusammenhang wir stammen. Deshalb spricht unsere Ausstellung Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschieden Kulturen emotional an“, so Höppl. Der Trend zu freieren Formen der Abschiedszeremonie könnte die Offenheit gegenüber dem Thema auch begünstigen, vermutet sie. Selbst bei Kindergruppen ist die Stimmung in Räumen wie dem „Paradiesgarten“, in dem ein Skelett zu sehen ist, respektvoll. „Jeder kann seine individuelle Vorstellung äußern, was nach dem Tod kommt“, sagt Museumspädagogin Birgitta Karlson.

Die positive Resonanz sorgt dafür, dass das Museum für Gruppenbesuche bis Jahresende ausgebucht ist. Grund genug, die Mach–Mit–Ausstellung bis 30. Juni 2024 zu verlängern. „Erzähl mir was vom Tod — Eine interaktive Ausstellung über das Davor und Danach“ wurde vom Berliner Kindermuseum Alice und den Franckeschen Stiftungen in Halle unter Beteiligung des Edwin Scharff Museums Neu–Ulm entwickelt.

Vermittlungsangebote und Öffnungszeiten sind online unter www.edwinscharffmuseum.de zu finden.