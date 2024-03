28-Jähriger attackiert Kneipenbesucher mit Schwert

Mehrere Spurensicherer haben am Donnerstagmorgen für Aufsehen am Rande der Neu-Ulmer Innenstadt gesorgt. Mehrere Blutspuren vor einer Kneipe am Donaucenter, dem bekannten Hochhaus von Neu-Ulm, sind noch immer zu sehen. Schon in der Nacht auf Donnerstag kursierte zudem ein Video im Internet und in sozialen Netzwerken, das mutmaßlich einen großen Polizeieinsatz dort zeigt. Was genau aber ist dort passiert?

Die Polizei hielt sich mit genauen Informationen dazu bis in den späten Nachmittag noch zurück. Es wurde lediglich bestätigt, dass es in besagter Kneipe zu einem „Vorfall“ kam, bei der mindestens eine Person verletzt wurde.

In dem Video, das in sozialen Netzwerken kursiert, sind mehrere Polizeiautos rund um die Kneipe zu sehen, auch ein Krankenwagen fährt vor.