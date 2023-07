Neu-Ulm

„AcousticCase“ in Neu–Ulm

„AcousticCase“ spielen Songs aus den 60er-Jahren bis heute, von Simon & Garfunkel über U2 zu Wanda und Neil Young. (Foto: Veranstalter )

Das Kultur–Casino lädt am Donnerstag, 27. Juli, um 19 Uhr in Paul’s Biergarten in Neu–Ulm zu einem Konzert mit „AcousticCase“ ein.

