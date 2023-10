1000 neue Studentinnen und Studenten schreiben sich in Neu-Ulm ein

1000 neue Studierende haben sich an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) eingeschreiben. Das teilt die Hochschule mit.

Mit nun insgesamt 4200 Studierenden hat die Hochschule die Anzahl ihrer Studierenden zum Start des Wintersemesters 2023/24 somit weiter erhöht.Die Studienanfängerinnen und -anfänger, davon 650 im ersten Hochschulsemester, hat Vizepräsidentin Julia Kormann auf dem Campus willkommen geheißen.

Schon seit mehreren Jahren entwickelt sich die HNU mit bedarfsorientierten Studiengängen, Praxisprojekten mit Unternehmen und attraktiven Studienbedingungen weiter, heißt es ind er Pressemitteilung. Die Hälfte der Studierenden sind Frauen.

Außerdem lernen an der HNU im Wintersemester 40 Studierende von 19 Partnerhochschulen aus 14 Ländern. Zusätzlich sind 220 internationale Vollzeitstudierende an der HNU eingeschrieben. 85 HNU-Studierenden ermöglicht die HNU im Wintersemester ein Auslandssemester an 36 Partnerhochschulen in 20 Ländern; davon absolvieren sechs Personen ein Double-Degree.

Julia Kormann ermunterte sie die neuen Studierenden, sich an der HNU einzubringen, Möglichkeiten zur Mitgestaltung zu nutzen und Verantwortung zu übernehmen. Weiter sagte sie: „Lassen Sie sich auch einmal helfen ‐ denn das macht eine gute Gemeinschaft aus.“

Die Studierendenvertretung (StuVer) der HNU organisierte einen Chancen- und Initiativenmarkt im Foyer, bei dem sowohl studentische Initiativen wie der Lions Club oder Einstein Motorsport als auch Einrichtungen der HNU mit Ständen vertreten waren.