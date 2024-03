So findet der Sennenhund Henry ein neues Zuhause

Wenn ein junger Hund im Tierheim landet, kommt viel Arbeit auf die ehrenamtlichen Tierschützer zu. Meistens müssen sie dem Tier die Grundlagen fürs Zusammenleben mit dem Menschen ganz neu beibringen. Der Appenzeller Sennenhund Henry hatte das Glück, dass mehrere Menschen viel Zeit in ihn investierten und er bald zu seiner neuen Familie ziehen kann.

Henry ist ein knapp zwei Jahre junger Rüde, neugierig, quirlig, freundlich, aber auch eben voller Energie. Er freut sich sehr, als Hans-Peter Schädler ihn beim Tierschutzverein für Geislingen und Umgebung an der Aufhauser Straße abholt, um an diesem regnerischen Tag mit ihm eine Gassirunde auf den benachbarten Feldwegen zu drehen.

Vor dem Tierheim stehen Hans-Georg Hoffmann, Vorstand des Tierschutzvereins, Hundetrainer Thorsten Behnle und Svenja Benstem, die seit einem Dreivierteljahr ehrenamtlich mit Henry arbeitet. Der Hundetrainer sagt: „Es ist wichtig, dass der Hund eine feste Bezugsperson hat, gerade im Tierheim.“ Denn seine früheren Menschen sind Henry mit dem unfreiwilligen Umzug ins Tierheim abhanden gekommen.

Fortschritte von Woche zu Woche

Tierschützer Hoffmann kennt Henrys Vorgeschichte. Er erklärt: „Eine Frau hat Henry als jungen Hund im Internet gekauft, damit er ihrer Mutter den Ruhestand versüßt. Nach nur drei Wochen kam er wegen Überforderung zu uns ins Tierheim.“ Zu diesem Zeitpunkt war Henry schon fast ein Jahr alt und kam gerade in die Pubertät. Zum Vergleich: In der Regel geben seriöse Züchter die Welpen im Alter zwischen acht und zwölf Wochen ab, manche auch erst ab 14 Wochen. Dass ein Züchter einen Junghund von neun oder zehn Monaten abgibt, kommt zwar vor, ist aber eher die Ausnahme.

Hoffman sagt: „Henry ist ein sehr freundlicher Hund und gegenüber Menschen nie aggressiv. Aber er hat sehr viel Energie und man muss ihn arbeiten lassen, weil er sonst auf dumme Ideen kommt.“ Svenja Benstem erklärt: „Er weiß dann nichts mit sich anzufangen, zerstört Decken oder Spielzeug. Und dann fing er auch noch an, uns zu kneifen, tat sich schwer mit Regeln und hatte kaum Frustrationstoleranz.“ Als Henry sich auch das Geschirr nicht mehr anlegen lassen lässt, bittet Hoffmann den Hundetrainer Thorsten Behnle um Rat. Behnle erinnert sich, wie er Henry das erste Mal wahrnahm: „Er war das typische Pubertier und akzeptierte keine Regeln. Ich habe gesehen, dass sich das nicht verwachsen wird und da ein vernünftiges Training stattfinden muss.“ Also investiert Studentin Svenja Benstem viel Zeit in Henry und Behnle lobt: „Sie haben so gut geübt, dass von Woche zu Woche Fortschritte zu erkennen waren.“

Kein Familienanschluss im Tierheim

Henry wird das Kneifen ab- und das Geschirranlegen wieder angewöhnt. Er lernt, sich in Geduld zu üben, sich abrufen zu lassen und dass er an der Leine zu gehen hat, ohne den Menschen von hie nach da zu zerren. Das bestätigt Hans-Peter Schädler, der mit einem entlehrten und sichtlich entspannteren Henry von der Gassirunde zurückgekehrt ist.

Der Appenzeller Sennenhund begrüßt Svenja freudig und setzt sich aber auf Kommando auch einigermaßen ruhig neben seinen künftigen Menschen. Wirklich lange hält es den jungen Hund nicht im „Sitz“. Er möchte viel lieber auf dem Boden schnüffeln, ob da nicht noch Krümel herumliegen oder an dem einen Mann schnuppern, der auch nach Hund zu riechen scheint. Hans-Peter Schädler bleibt ruhig und bringt seinen künftigen Hund immer wieder zum Sitzen, krault ihn, spricht ihn mit ruhiger Stimme an.

Hundetrainer Thorsten Behnle, die ehrenamtliche Tierschützerin Svenja Benstem und Tierschutzvereinsvorsitzender Hans-Georg Hoffmann freuen sich, dass Henry ein neues Zuhause bekommt. (Foto: Schneider )

Die Arbeit mit dem Hund im Tierheim sei eben nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Hundetrainer Behnle. Denn die Tiere seien dort einem ständigen Stress ausgesetzt und kommen oft erst zur Ruhe, wenn sie das Gebäude verlassen haben. „Hier im Tierheim gibt es nunmal keinen Familienanschluss. Egal, wie gut sich die Leute hier um die Tiere kümmern.“

Für Henry geht’s bald heim

Im Tierheim lernte Henry, sich zurückzunehmen, zu akzeptieren, dass Menschen ihn anfassen und auch an der Leine zu laufen. „Alles andere müssen die künftigen Besitzer machen. Sie entscheiden, wie er an der Leine laufen soll und was er sonst noch so können müsste“, sagt Behnle. Kurz vor Ostern soll Henry endlich aus dem Tierheim zu den Schädlers nach Gerstetten umziehen. Hans-Peter Schädler erklärt: „Henry soll unser Familienleben bereichern.“ Die Kinder sind erwachsen und stehen weitgehend auf eigenen Beinen. Da könnte der schnüffelnde Vierbeiner wieder Leben ins Haus bringen.

Er sagt, das er sicher sei, das Henry von Größe und Charakter zu ihnen passt, sagt Schädler. Und sie haben sich bewusst für einen jüngeren Hund entschieden, auch wenn dieser noch einiges an Erziehung braucht. Aber es sei ihnen auch wichtig, dass ihnen mit dem neuen Familienmitglied eine möglichst lange gemeinsame Zeit bleibt. Diese Zeit, endlich wieder mit Familienanschluss, soll für Henry bald beginnen.