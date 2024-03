Nellinger sprechen über ihre Wünsche für Radwege

Langsam aber sicher kommt der Frühling und die Menschen zieht es zum Spazierengehen, Wandern oder Radfahren wieder mehr raus. Bei den Radwegen gibt es jedoch noch einige Strecken, die entsprechend ausgebaut werden sollten. In Nellingen wurde jüngst darüber gesprochen, wo es aus noch Verbesserungsbedarf gibt. Wichtig sind hier aus Sicht der Mitglieder des Gemeinderates die Radwege nach Merklingen sowie in den Ortsteil Oppingen.

Landratsamt bespricht Radwegekonzeption

Bereits 2022 wurde vom Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen, die Radwegekonzeption aus dem Jahr 2017 zu überarbeiten und fortzuschreiben. Dafür wurde, wie bereits 2017, ein projektbegleitender Arbeitskreis mit Vertretern des Kreistags, der Gemeinden, des Regierungspräsidiums, Vertretern des Landratsamts, der Polizei sowie des ADFC ins Leben gerufen.

In den Sitzungen wurden auch verschiedene Fachdienste angehört und die Rückmeldungen der ersten Anhörungsrunde wurden entsprechend eingearbeitet. Die dritte Sitzung fand im Dezember vergangenen Jahres statt und im Oktober dieses Jahres soll dem Kreistag die neue Radwegekonzeption zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Für alle Strecken wurden Kriterien hinsichtlich der Priorisierung erarbeitet.

Verbindung zwischen Oppingen und Nellingen wichtig

Für Nellingen wurde die Radwegeverbindung zwischen Oppingen und Nellingen mit der Priorität zwei eingestuft, was die Gemeindeverwaltung begrüßte. Der Radwegebau ist nördlich der Landesstraße 1232 vorgesehen, da die topografischen Verhältnisse im südlichen Bereich ungünstiger sind. Mit der Priorität drei wurde die Radwegeverbindung in Richtung Scharenstetten, Türkheim und Aufhausen versehen.

Synergieeffekte von Flurbereinigung nutzen

Mit Blick auf die Radwegeverbindungen in Nellingen sagt Bürgermeister Christoph Jung: „Für uns ist ein Wegebau entlang der Landesstraße in Richtung Scharenstetten sowie zum Bahnhof Merklingen relevant.“

Da sich die Gemeindeverwaltung ebenfalls mit einer Stellungnahme an dem Konzept beteiligen kann, regt die Gemeindeverwaltung an, dass der Radweg in Richtung Oppingen noch einmal bei einer Ortsbesichtigung erörtert und hier nach einer Lösung mit einem Schutzstreifen wie in Laichingen oder nach einer alternativen Route gesucht wird. Da sich die geplante Route zwischen Nellingen und Scharenstetten, die entlang der Landesstraße 1233 verläuft, derzeit im Flurbereinigungsverfahren befindet, sollen hier im besten Fall Synergieeffekte hergestellt werden, wie Bürgermeister Christoph Jung den Ratsmitgliedern erklärt. Mit diesem Wegebau soll es noch in diesem Quartal losgehen.