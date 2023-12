Nellingen bekommt neue Gelbe Tonnen

Vielerorts gibt es für Plastik- und anderen Verpackungsmüll den gelben Sack. In Nellingen hingegen gibt es dafür eine „Gelbe Tonne“. Bisher wurde die von der Firma Knettenbrech & Gurdulic Süd abgeholt. Nun wird diese Aufgabe an ein anderes Unternehmen abgegeben.

Veolia Umweltservice Süd übernimmt Entsorgung

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Neuvergabe des Entsorgungsunternehmens. Für den neuen Ausschreibungszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2026 wird die Firma Veolia Umweltservice Süd, wie im gesamten Alb-Donau-Kreis, die Abholung der gelben Tonnen übernehmen.

Neben Nellingen haben sich auch die Nachbarkommunen Heroldstatt und Westerstetten bei der Entsorgung von Leichtverpackungen für den Sonderweg der Gelben Tonnen entschieden. Ein Grund sei auch, dass die gelben Säcke und der Müll teilweise vom Wind weggeweht worden seien. Zudem sehe die gelbe Tonne im Vergleich zu den gelben Säcken am Straßenrand doch etwas ordentlicher aus. Die Erfahrungen mit der Variante der Gelben Tonne sei in Nellingen bisher sehr gut angekommen: Seitens der Bürger gebe es viel Zuspruch und den Wunsch diese in Zukunft beizubehalten.

Keine Erhöhung von Mietzinsen

Damit die Gelben Tonnen weiterhin beibehalten werden können, zahlt die Gemeinde an den Auftragnehmer zur Bereitstellung der Tonnen einen Mietzins. Dieser wird von den Gemeinden durch den Haushalt finanziert. Ändern wird sich durch den Wechsel des Entsorgungsunternehmen jedoch nichts und da sich die jährliche Mietzahlung nicht erhöht, spreche aus Sicht der Verwaltung ebenfalls nichts gegen die Weiterführung des bisherigen Sonderwegs der Gemeinde, wie der stellvertretende Bürgermeister Bruno Wanderer erläutert.

Die Bürgermeister aus Nellingen, Heroldstatt und Westerstetten baten bei der Firma Veolia darum mit der Firma Knettenbrech & Gurdulic eine Regelung zur Übernahme der bisherigen Tonnen zu vereinbaren. Da die beiden Unternehmen keinen gemeinsamen Nenner fanden, sei ein Austausch unumgänglich, erklärt Bruno Wanderer den Ratsmitgliedern. Aus Sicht der Verwaltung sei das ein unbefriedigendes Ergebnis, so Wanderer. Das sahen auch die Ratsmitglieder so.

Neue Tonnen sollen vor Weihnachten kommen

Dennoch müssen sich die Nellinger Bürger keine Sorgen machen, dass sie ihren Abfall über längere Zeit einlagern müssen. Damit in zwischen der Rücknahme der alten Tonnen und der Anlieferung der neuen Tonnen nicht wie in der Vergangenheit mehrere Wochen vergehen, hat sich die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem neuen Entsorgungsunternehmen Viola eine Lösung für einen fließenden Übergang überlegt. Am 19. Dezember werden die Gelben Tonnen das letzte Mal von der Firma Knettenbrech & Gurdulic geleert. An diesem sowie an den darauffolgenden zwei Tagen, werden die Tonnen eingesammelt. Die Bürger sollen deshalb die Tonnen am Straßenrand stehen lassen. Ende November sollen die neuen Gelben Tonnen der Firma Veolia am Bauhofgelände angeliefert werden. Im Zeitraum vom 19. Dezember bis 23. Dezember werden diese dann vom Sportverein Nellingen verteilt.