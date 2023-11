Bleibt die SGM Nellingen/Aufhausen Herr der Lage?

Nach der Wachablösung in der vergangenen Woche steht in der Fußball-Kreisliga B Alb schon der erste Rückrundenspieltag vor der Tür, die Karten sind vor diesem wieder neu gemischt. Für die SGM Nellingen/Aufhausen dürfte die Aufgabe in Göttingen, mit der Bürde erstmals als Tabellenführer aufs Spielfeld zu gehen, gerade recht kommen. Der TSV Berghülen muss in Herrlingen wieder in die Spur finden, während das Lokalderby zwischen der SGM Machtolsheim/Merklingen und der SGM Laichingen-Feldstetten ansteht.

SGM Nellingen/Aufhausen will in Göttingen gewinnen

Und plötzlich auf Rang eins. Die SGM Nellingen/Aufhausen hat sich mit einer stabilen Serie und unbändigem Einsatz in der vergangenen Woche doch auf Rang eins gespielt. „In Westerheim war es eine reine Kampfpartie. Aber das ist eben gerade unsere Stärke. So können wir auch Spiele für uns entscheiden, wenn es spielerisch auch manchmal nicht so läuft“, sagt Abteilungsleiter Stephan Schmunk. Nun geht es in diesem Kalenderjahr noch zwei Mal diese neue Situation zu verteidigen. „Wir nehmen sie auf jeden Fall an. Am Sonntag in Göttingen, da muss man einfach gewinnen.“

Schweres Auswärtsspiel für den TSV Berghülen

Leittragender der Nellinger Unbekümmertheit ist natürlich der TSV Berghülen, der sich trotz vielen tollen Spielen plötzlich auf drei wiederfindet. „Das ist natürlich hart. Aber ich habe in dieser Saison schon immer gesagt, dass der mit der besten Konstanz vorne ist und es nicht zählt, wie man Spiele gewinnt“, sagt Berghülens Trainer Jürgen Stucke. „Aber es hatte sich schon angedeutet, dass wir nicht mehr so ganz stabil sind. Mit den Ausfällen von Manuel Rommolo und Julian Schöll haben wir natürlich viel Pech, aber das lasse ich als Ausrede nicht gelten. Es war einfach so, dass wir uns nicht mehr sieben, acht, neun, sondern nur noch drei oder vier gute Chancen herausgearbeitet haben. Spielerisch ist derzeit auf den Plätzen nicht mehr so viel möglich, aber auch hier müssen wir einfach dazulernen“, fordert Stucke. „Aber es ist eine Momentaufnahme und noch ist nichts verloren. Wir müssen jetzt vor der Winterpause noch zwei Mal Farbe bekennen, ob schön oder nicht.“ Für den TSV geht es nun zum schweren Auswärtsspiel nach Herrlingen.

Schafft Laichingen/Feldstetten die SGMMM?

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, sagt Sebastian Frank von der Abteilungsleitung der SGM Laichingen-Feldstetten nach dem 0:3 gegen den TSV Herrlingen. „Wir haben wieder einmal eine Führung verpasst und machen dann einfach zu viele Fehler, die nicht erzwungen sind. Wir haben nicht die Konzentration.“ Am Sonntag gastiert die SGM nun beim Derby bei der SGM Machtolsheim/Merklingen. „Da haben wir noch was gutzumachen. Es wird aber auf jeden Fall ein hitziges Derby geben.“ An der Konzentration hapert es auch manchmal bei der SGMMM, wie auch beim knappen 3:2-Erfolg gegen den SC Lehr, bei dem die SGMM ein sicher geglaubtes Spiel durch individuelle Fehler fast noch aus der Hand gegeben hat. Durch den dann doch späten Siegtreffer zeigte sie SGMMM aber immerhin Moral und will sich die Blöße einer Niederlage gegen die Kicker aus Laichingen natürlich nicht geben.

Sv Westerheim II will wieder auf der Erfolgswelle schwimmen

Für den SV Westerheim II war die Niederlage gegen die SGM Nellingen/Aufhausen natürlich enttäuschend, weil ein Heimsieg natürlich nochmals Schwung in Sachen Rang eins gebracht hätte. „Es war natürlich sehr sehr schade. Wir waren nicht das schlechtere Team, aber Nellingen hat kämpferisch einfach mehr ins Spiel gebracht. Wir wollen aber trotzdem dran bleiben“, sagt Abteilungsleiter Stephan Goll. Beim FC Blautal wollen die SVWler am Samstag (14.30 Uhr) aber wieder schnell wieder in die alte Erfolgswelle finden.

Der 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Alb im Überblick:

FC Blautal ‐ SV Westerheim II (Samstag, 14.30 Uhr), SV Göttingen ‐ SGM Nellingen/Aufhausen, TSV Einsingen ‐ SG Langenau, SV Ballendorf ‐ SV Tomerdingen, TSV Herrlingen ‐ TSV Berghülen, SGM Machtolsheim/Merklingen ‐ SGM Laichingen-Feldstetten, SV Hörvelsingen ‐ SC Lehr.

