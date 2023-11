Tödliche Verletzungen erlitt am Montagmorgen ein Autofahrer zwischen Geislingen-Türkheim und Nellingen. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Gegen 5.45 Uhr morgens war der Mercedes-Fahrer aus Richtung Türkheim kommend auf der Landesstraße unterwegs. Kurz vor der Landkreisgrenze zum Alb-Donau-Kreis kam der Pkw aus bisher unbekannter Ursache in einer weiten Rechtskurve in das Bankett und geriet ins Schleudern.

In diesem Moment kam aus Richtung Nellingen ein Sattelzug entgegen und der Mercedes schleuderte quer vor den Lkw. Der Mercedes wurde nahezu aufgerissen und nach links in einen Acker geschleudert, wobei er sich überschlug. Der Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Der Rettungsdienst betreute den körperlich unverletzten Lkw-Fahrer.

Feuerwehr ist im Einsatz

Die Feuerwehr Geislingen stellte an der Unfallstelle den Brandschutz sicher und leuchtete für die Unfallermittlungen der Polizei die Unfallstelle aus. Die Feuerwehr Wisensteig verschaffte der Polizei mit einer Drohne einen Überblick über die von Trümmern übersäte Unfallstelle.

Ein Sachverständiger für Unfallanalytik sicherte im Auftrag der Staatsanwaltschaft weitere Spuren.

Bis zur Räumung der Unfallstelle bleibt die Landesstraße mehrere Stunden voll gesperrt.