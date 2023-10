Nellingen

Auf der Alb wird die Kartoffel gefeiert

Nellingen / Lesedauer: 2 min

Für den Nachwuchs gab einiges zu entdecken, wie hier diese alte Kartoffelsortiermaschine. (Foto: David Drenovak )

Das Kartoffelfest in Nellingen zieht viele Besucher an. Hier gab es noch einiges zur Kartoffel zu lernen, was nicht jeder weiß.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 15:32 Von: David Drenovak