Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt

Ein 74-jähriger Radfahrer hat am Mittwoch in Nasgenstadt die Vorfahrt eines Autofahreres missachtet und wurde leicht verletzt. Um 7.50 Uhr war der Radfahrer auf dem Radweg entlang der B311 von Gamerschwang in Richtung Nasgenstadt unterwegs. An einer Kreuzung wollte der 74-Jährige die Neue Steige überqueren. Dabei erfasste ihn ein 49-jähriger Autofahrer. Der hatte Vorfahrt. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtsachschaden auf 1700 Euro.