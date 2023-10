Nachwuchsteam-Team des TV Merklingen unterliegt 2:6

Trotz einer richtig tollen Leistung mussten sich die U19 Jungen, mit 2:6 etwas unverdient hoch, in der Kreisliga B Gruppe 2 Partie, am Samstagvormittag des 30. September dem TSV Risstissen geschlagen geben. Die Gäste aus dem Ehinger Ortsteil, deutlich spielerfahrener als ihre Merklinger Gegner, legten gleich in den Eingangsdoppeln ein hohes Tempo vor um die Hausherren so vom Start weg unter Druck zu setzen. Doch auch das neu gegründete und noch etwas unerfahrene TVM-Nachwuchsteam versuchte alles um einen guten Start hinzubekommen. So entwickelte sich früh ein spannendes und hochklassiges Spiel in dem die Gästemannschaft durch Felix Schreiner/Philipp Schultes (3:2 gegen Max Fricker/Oskar Brenner) und Emilia Brohl/Xu Yiwen (3:0 gegen Moritz Ruhland/Peter Fricker) sehr glücklich mit 2:0 in Führung gingen. Dann aber zeigte Max Fricker mit seinem 3:1 Sieg über Philipp Schultes, dass sich das TVM-Team nicht so schnell geschlagen geben will. Mit richtig viel Spannung ging es dann so weiter. Es wurde um jeden einzelnen Ball und jeden Satz richtig unglaublich gekämpft, ehe sich Moritz Ruhland, trotz einer tollen Leistung gegen Felix Schreiner, ganz unglücklich mit 2:3 zur 3:1 Führung der Gäste, geschlagen geben musste. Im Anschluss daran war es dann Oskar Brenner, der immer besser ins Spiel kam, allen Mut zusammennahm und damit praktisch im Gegenzug, mit seinem 3:2 Erfolg gegen Xu Yiwen, wieder zum 2:3 verkürzte. Jetzt legten allerdings die Gäste noch einmal einen gehörigen Zahn zu und holten in der Folge, mit einer doch deutlich größeren Spielerfahrung, wieder eine klare Führung heraus. Emilia Brohl (3:0 gegen Peter Ficker) und Felix Schreiner (3:0 gegen Max Fricker) sorgten mit der 5:3 Führung fast schon für eine Vorentscheidung. Den Schlusspunkt zum 6:2 Endstand setzte dann Philipp Schultes, der nach genau achtzig Minuten Spielzeit, mit seinem hart erkämpften 3:0 Sieg über Moritz Ruhland, den Erfolg endgültig einsackte. Das Spiel der U19 Mädchen, der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen musste wegen der Erkrankung einiger Gästespielerinnen nachverlegt werden. Das nächste Wochenende ist für die Jugendmannschaften im Bezirk Ulm, wegen der Jugendbezirksmeisterschaften beim SC Berg, beim VfB Ulm, beim SSV Ulm und beim TSF Ludwigsfeld, spielfrei.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.