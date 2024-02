Nachwuchs-Turn-Cup des Turngau Ulm beim SV Suppingen

Am Samstag, 24. Februar, startete das Gerätturn-Wettkampfjahr 2024 mit dem Nachwuchs- Turn-Cup. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte organisierte der SV Suppingen einen Wettkampf für den Turngau Ulm. Aufgrund der Hallengröße in Suppingen fand der Wettkampf für etwa 90 Kinder aus 7 Vereinen in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen statt. Mit dabei waren neben dem stark vertretenen Ausrichterverein auch die TSG Söflingen, der SSV Ulm, die TSG Ehingen, der SC Staig, die TSG Oberkirchberg und der TSV Laupheim.

Beim Nachwuchs-Turn-Cup präsentierten die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren ihr Können an den Geräten Boden, Sprung, Schwebebalken, Barren und Reck. Die Auswertung erfolgte nach Jahrgängen getrennt, wobei das jeweils am schlechtesten bewertete Gerät herausgenommen wurde.

Für einige der Kinder war es der erste Wettkampf überhaupt und so freuten sich die Teilnehmer über ihre erste Medaille in einer hoffentlich noch größer werdenden Sammlung.

Ein großer Dank an das Unternehmen Peter Staudenmayer Garten- und Landschaftsbau, das mit einer Spende die Medaillen für die Kinder ermöglicht hat. Außerdem bedankt sich der SVS bei den zahlreichen Helfern und Helferinnen.