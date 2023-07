Nachtwanderung mit Erstkommunionkindern

Mit der Erstkommunion ist nicht alles vorbei, deshalb haben die beiden Gemeindereferentinnen der Seelsorgeeinheit Ehingen–Stadt Michaela Wohnhas und Sabine Knorr die diesjährigen Kommunionkinder und ihre männlichen Begleiter eingeladen. Am Freitag, 14. Juli, starteten 47 Kinder und Männer ihre Wanderung in die Nacht. Unterwegs gab es kindgerechte Impulse zum Thema Angst und was mir dabei hilft. Vor der Stoffelbergkapelle wurde mit einbrechender Nacht gesungen und gebetet, bevor die Gruppe den Rückweg zum Parkplatz antrat. Nach einem Segensgebet dort konnten alle froh und müde ihren Heimweg antreten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.