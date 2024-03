Nach der Saison ist vor der Saison

Vergangenes Wochenende waren 25 Mitglieder des Lehrteams der Skizunft Ehingen im Skigebiet Bergalm in Tirol auf einer Fortbildung. Bei bestem Wetter wurden sowohl Skitechnik als auch Methodik trainiert und geübt. Hierbei wird bestehendes Wissen aufgefrischt und durch neue Erkenntnisse ergänzt. Die Fortbildung wurde unter anderem von Peter Offenwanger und Peter Höchstädter geleitet, die Teil der Skizunft Ehingen sind und gleichzeitig Ausbilder des Schwäbischen Skiverbands. Neben zwei Gruppen die in der Disziplin Skialpin trainiert haben, wurden auch die Skilehrer im Tourengehen fortgebildet. Das gute Wetter wurde für diese Gruppe zur Herausforderung. Bei schwierigen Schneeverhältnissen wurde der Umgang mit dem LVS trainiert, ebenso wie Spurenanlage und Fahren in schwierigem Gelände.

Die Fortbildungen werden jedes zweite Jahr durchgeführt um eine gleichbleibend hohe Qualität der angebotenen Skikurse zu gewährleisten. So können die beliebten Skikurse für Groß und Klein, Anfänger und Könner auch in der kommenden Saison wieder angeboten werden.