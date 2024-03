Musikverein Sontheim ehrt zahlreiche Musiker

Bei seinem Frühjahrskonzert in der Berghalle in Heroldstatt, durfte der Musikverein Sontheim zahlreiche aktive Musiker für ihre Treue zum Verein ehren. Für 10 Jahre aktive Tätigkeit wurde Maximilian Heidl, Florian Rettich, Clara Lerch, Lukas Hartmann und Stefan Scheiffele Dank und Anerkennung seitens des Vereins ausgesprochen. Claudia Haßler und Dennis Oßwald wurden für 20 Jahre aktive Tätigkeit im Verein geehrt. Claudia Haßler spielt die Querflöte und Dennis Oßwald hatte mit dem Schlagzeug begonnen und ist nun zum „richtigen“ Instrument, dem Flügelhorn, gewechselt - so der erste Vorsitzende René Zäh. Eine besondere Ehrung konnte Manfred Hoffmann entgegennehmen. Seit 50 Jahren hat er die Position am Horn inne. Auch wenn er aus beruflichen Gründen in den Sommermonaten pausieren muss, sitzt er pünktlich zu Beginn der Proben für das Frühjahrskonzert auf seinem Stammplatz. René Zäh sowie Jochen Werner vom Blasmusik-Kreisverband Ulm-Alb-Donau, der die Ehrungen vornahm, sprachen Manfred Hoffmann Dank und Anerkennung aus. Traditionell erklang der Ehrungsmarsch „Alte Kameraden“.

