Musikverein Rißtissen fuhr in den Hochschwarzwald

Am Wochenende, 23./24. September, fand der diesjährige Vereinsjahr des Musikverein Rißtissen statt. In diesem Jahr führte der zweitägige Trip die insgesamt 40 Musiker*innen in den Hochschwarzwald sowie nach Freiburg.

Das erste Etappenziel war am Samstagmorgen Lenzkirch im Hochschwarzwald, wo wir die örtliche Brauerei Rogg besichtigten. Nach der sehr interessanten Brauereiführung gab es auch noch eine Bierverköstigung in fröhlicher Runde, zu der sich auch der Brauereiinhaber gesellte und die ein oder andere Anekdote aus dem Leben eines Braumeisters erzählte.

Im Anschluss führte unsere Reise dann über den Feldbergpass ins abgelegene Münstertal, wo wir bei der Käserei Glocknerhof Einblicke in die Käseherstellung bekamen. Nach einer Käseverköstigung und Einkauf im Hofladen ging die Fahrt dann nach Freiburg weiter. Dort stärkten wir uns beim gemeinsamen Abendesser beim Italiener und ließen den Abend beim Bowling ausklingen. Für die Nachteulen ging es natürlich dann noch in der Freiburger Altstadt weiter.

Am Sonntagmorgen stand dann eine digitale Stadtführung auf dem Programm. Dabei wurden die Musiker in Gruppen aufgeteilt, die dann Sehenswürdigkeiten in der Freiburger Altstadt suchen und Fragen dazu beantworten mussten. Nachmittags ging die Reise dann nach Waldkirch zum Baumwipfelpfad weiter, wo wir nochmal einen schönen Ausblick auf den Schwarzwald, das Rheintal sowie die Vogesen bekamen bevor wir dann die Heimreise nach Rißtissen antraten.