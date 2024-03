Musikkapelle Emerkingen hält Jahreshauptversammlung ab

Am 19. Februar fand die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Emerkingen im neu renovierten Probeheim statt.

In verschiedenen Berichten haben der Vorstand Peter Pflug, Schriftführer Marcel Missel, Dirigent Steffen Lepple und Jugendleiterin Tamara Keller das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Ein voller Erfolg war die MEGA VOLKSROCK NACHT an den Musikertagen am 07. Juni 2023. Trotz der kurzfristigen Absage von Melissa Naschenweng konnte mit Anna Maria Zimmermann einen super Ersatz gefunden werden und so war es zusammen mit der Mountain Crew ein super Abend in einem vollen Festzelt.

Nach 42 Jahren wurden der gesamte WC-Bereich, die Küche und die Theke sowie der Eingangsbereich im Probeheim neu gestaltet. Auch die Wasser- und Abwasserinstallation wurde komplett saniert. In unzähligen Stunden hatten die fleißigen Helfer fast alle Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt, sodass sich die Musiker nun auf moderne Räume freuen dürfen!

Trotz der Renovierung konnte Kassier Daniela Müllerschön in Ihrem Kassenbericht einen positiven Kassenstand vorlegen.

Marcel Missel als Schriftführer und Anna Maria Frankenhauser als Jugenddirigentin und Beisitzerin im Ausschuss wurden in Ihren Ämtern bestätigt und auf weitere 3 Jahre gewählt. Neu in den Ausschuss gewählt wurde Niklas Huber als Beisitzer.

Von 39 Proben und Auftritten der Jugendkapelle haben Amelie Schlecker, Marina Schlecker, Diana Frankenhauser, Luisa Schaible und Letzia Neubrand 2 bzw. 3mal gefehlt. Von 74 Proben und Auftritten der aktiven Kapelle schaffte es Spitzenreiter Christian Frankenhauser bei allen Terminen anwesend zu sein. Lediglich zwei Mal gefehlt haben Peter Pflug und Steffen Lepple. Dieter Porombka und Marcel Missel fehlten je vier Mal. Am Ende des Jahres 2023 konnte die Musikkapelle 271 Mitglieder, darunter 90 aktive Musiker (33 unter 18 Jahren) verzeichnen.

2024 finden die Musikertage Emerkingen vom 29. Mai bis zum 2. Juni statt. Die Musikkapelle lädt dabei zur 2. Auflage der MEGA VOLKSROCKNACHT am Mittwoch, 29. Mai ein. Die Karten für den Abend mit Marina Marx und der Mountain Crew gibt es bereits im Vorverkauf bei allen aktiven Musiker oder online unter www.musikertage-emerkingen.de. Weitere Highlights sind die TalentParade am Donnerstagabend, die MEGA MALLE NACHT mit DJ Schürze am Freitag sowie der Frühshoppen mit den „Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ am Sonntag.