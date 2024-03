Musikerheim des MV Rißtissen wird erweitert

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikverein Rißtissen verkündete der Vorsitzende für Orchester und Repräsentation Tobias Glöggler die Erweiterung des Musikerheims. Aufgrund wachsender Anzahl an Musikern ist der heutige Proberaum schon zu klein. Auch der Eingangs- und Sanitärbereich entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss dringend erneuert werden. Wolfgang Haas, Vorsitzender für Finanzen erläuterte die Umbaumaßnahmen. Der Probenraum um ein Drittel der Fläche erweitert, der Sanitär- und Eingangsbereich wird komplett neu gebaut. Zudem bekommt das Musikerheim einen separaten Abstellraum. Die Finanzierung ist Dank umfangreicher Eigenleistungen der Mitglieder gesichert und auch die Stadt Ehingen als Eigentümer des Gebäudes leistet ihren finanziellen Beitrag. Die Planungen hierzu sind bereits abgeschlossen und das Baugesuch wird in Kürze eingereicht. Haas rechnet mit einem zeitnahen Baubeginn und ist optimistisch schon Ende Mai mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Für den Proben- Ausbildungsbetrieb konnten bereits alternative Räumlichkeiten in Rißtissen gefunden werden.

Nach mehreren Probedirigaten mit interessanten Bewerbern konnte im April vergangenen Jahres mit Lukas Hüning, der stellvertretende Dirigent des Heeresmusikkorps 10 aus UIm gewonnen werden. Hüning war in seinem Bericht sehr angetan von den Musikern und zeigte sich erfreut über den Probenbesuch. Auch musikalisch konnte er das Orchester bereits weiterentwickeln. Auch mit dem Weihnachtskonzert war Hüning mehr als zufrieden und kündigte bereits an, für das kommende Weihnachtskonzert den Schwierigkeitsgrad der Stücke nochmal anzuheben.

Einen neuen Dirigenten benötigt das Jugendgemeinschaftsorchester Rißtissen/Griesingen. Da Jugenddirigent Johannes Glöggler aufgrund seines Masterstudiums die Dirigententätigkeit aufhört, übernimmt Kilian Freudenreich, der Griesinger Jugendleiter übergangsweise bis ein neuer Jugenddirigent gefunden worden ist.

Gewählt wurde; Vorstand für Organisation & Repräsentation Tobias Glöggler, Vorstand Veranstaltungen Christian Mast. Barbara Roland schied als zweiter Vorstand Finanzen nach 20 Jahren aus, bleibt aber als Ausschussmitglied erhalten. Weitere Beisitzer wurden Alexander Heuter und Steffen Neff,. Amelie Rathgeb als Jugendleiterin (für Cristian Glöggler), Viola Salzgeber und Johannes Glöggler als Jugendvertreter.