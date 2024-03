Musiker proben fürs Frühjahrskonzert

Vergangenes Wochenende waren die Musiker des Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker zu Gast im Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen. In den modernen Proberäumen mit optimaler Akustik bereiteten sich die Musiker auf ihr Frühjahrskonzert am Palmsamstag, den 23. März 2024 vor. Neben den Registerproben mit Dozenten am Samstag und mehreren Gesamtproben kam natürlich der Spaß und die Kameradschaft nicht zu kurz.

