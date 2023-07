Musicalaufführung des Kinderchors

Die Stühle vor den Stufen des Cube waren voll besetzt, als die Frohsinnhüpfer die Stufen zu ihrer Bühne machten. „Gut gebrüllt, Löwe“, heißt das Musical, das der Kinderchor des Gesangvereins Frohsinn Laichingen unter der Leitung von Elke Tuchnowski aufführte. Vor einer Dschungellandschaft tummelten sich Löwen, Affen, Fische, Giraffen, ein Nilpferd, Geier und Krokodile: Die Kulisse haben die Eltern gemeinsam mit den Kindern gestaltet, die Kinder schlüpften nicht nur in die Tierkostüme, sondern sie wurden zum brüllenden Löwen, der schreitenden Giraffe, fröhlichen Affen und sich in imaginärem Wasser bewegenden Fischen. Selbstbewusst, mit Freude und Spaß, erzählten die Kinder die Geschichte eines Löwen, der im Dschungel keinen Freund findet, weil die anderen Tiere mit dem Löwen und der Löwe mit ihnen wenig anfangen konnte. Gemeinsamkeiten gab es einfach kaum. Lieder und Erzähltexte wechselten sich, die Kinder hatten dazu im Vorfeld ihre Rollen nach Belieben ausgesucht. Das Musical wurde durch tänzerische Einlagen der Kinder umrahmt. Der Titel „Gut gebrüllt, Löwe“, verrät es schon: Letztendlich fand das Musical doch noch ein gutes Ende, denn eine Löwin geriet auf ihrer Suche nach Freunden zum Löwen und brüllte mit ihm vor Freude laut. Das Löwengebrüll schallte durch den ganzen Cube. und eine Zugabe durfte nicht fehlen. Als Dank und zum Abschluss vor den Ferien gab es für jedes Kind einen Anhänger mit einem Löwen — und, weil es so heiß war — zur Abkühlung ein Eis. Im Anschluss nutzten Kinder, Eltern und das Publikum bei Kaffee, Kuchen und Fingerfood die Gelegenheit zu gemütlichen Gesprächen.

Info: Nach den Sommerferien proben die Frohsinnhüpfer wieder jeden Samstag im Probenraum des Frohsinn, Duceyer Platz. Kinder ab 4 Jahren von 9.30 bis 10.30 Uhr, ab 10.45 Uhr die bis 12–Jährigen. Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Weitere Informationen unter www.frohsinn–laichingen.de