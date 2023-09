Museum begrüßt den 11.000sten Besucher

Seit der Eröffnung konnte der Heimat– und Museumsverein Rottenacker 11.000 Besucher in ihrem Museum „Wirtles Haus“ begrüßen. Hans Striebel aus Rottenacker wurde diese Ehre zuteil. Er schaute sich am letzten Ausstellungstag die Sonderausstellung „100 Jahre TSG Abteilung Fußball“ an und wurde von Vorstand Hermann Huber mit einer Flasche Wein und dem Buch über Franz Carl Hiemer als 11.000ster Besucher geehrt.

Das Museum bleibt am 17. September geschlossen und öffnet ab 24. September mit der neuen Sonderausstellung „Krippen“ wieder. Die Krippen werden überwiegend von Privatleuten aus Rottenacker zur Verfügung gestellt. Ebenso werden die Krippen, die von Kindern beim diesjährigen Ferienprogramm gebastelt wurden, bei dieser Ausstellung gezeigt.

Weitere Öffnungstage sind der 8. und 22. Oktober, 5. und 19. November und der 3. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr.