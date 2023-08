Nachwuchshandwerker in der „Alten Säge“

Im CDU–Ferienprogramm hat kürzlich der „Besuch der alten Säge“ in Mundingen bei Karl und Irmgard Schöttle stattgefunden. Die Nachfrage bei den Kindern sei sehr groß gewesen, heißt es in der Pressemitteilung.

Allzu gern erinnert sich der heute 90–jährige Museumsbesitzer Karl Schöttle noch an das erste Ferienprogramm vor 23 Jahren, das noch vor der eigentlichen Eröffnung des „Technik–Museums Alte Säge“ im Jahre 2000 stattgefunden hatte. Damals hatte man mit dem Sägegatter Deutz–Dieselmotor, Baujahr 1938, Baumstämme gesägt und anschließend zu Bänken zusammengebaut.

Diesmal machten sich „locker vom Hocker“ knapp 50 Kinder bei der „Alten Säge“ an einem Nachmittag an die Arbeit. Die beiden Schreinermeister Josef Huber und Samuel Braun hatten im Baukastensystem „die ganze Woche über“ Teile vorgefertigt, sodass die Kinder lediglich beim Bohren, Leimen, Dübeln und Zusammenschrauben eines Hockers mit Hand anlegen mussten. Unterstützt wurden sie dabei von einem guten Dutzend Helferinnen und Helfern, die sichtlich ihren Spaß daran hatten, ihr handwerkliches Geschick zusammen mit den Kindern mal wieder unter Beweis zu stellen. „Nicht so viel Leim“, schauten sich die Kinder gegenseitig kontrollierend über die Schulter.

„Wir haben Zeit“, hatten die Hauptorganisatoren Josef Huber und Jutta Uhl bei der Begrüßung gesagt. Hubers Rekordankündigung, einen Hocker „in fünf Minuten, wenn’s pressiert“, zusammenzubauen, wurde allerdings nicht erfüllt. So wurde den ganzen Nachmittag über an dem Möbelstück gewerkelt, bevor Dominik Springer die jungen und älteren „Handwerker“ mit einer roten Wurst vom Grill belohnte.

Wer noch Zeit übrig hatte, hatte Möglichkeit, unter Anleitung von Sonja Huber Stofftaschen aus alten T–Shirts herstellen. Das Angebot wurde gern angenommen.