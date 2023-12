Entlaufener Kater sucht Besitzer

Anfang Dezember ist im Ehinger Teilort Mundingen ein weißer Kater mit braunen Flecken aufgefunden worden. Der Kater wurde dem Verein Katzenhilfe Ehingen übergeben und wird dort vorübergehend aufgenommen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ehingen. Wer den Kater vermisst oder wer ihn eventuell vorläufig oder auch auf Dauer in Pflege nehmen will, kann sich beim Ehinger Bürgerbüro, Telefon 07391/503-331, oder beim Verein Katzenhilfe, Telefon 07391/7708865, melden.