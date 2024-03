Munderkinger Schule sammelt fürs Hospiz

Einfach mal über tausend Euro für den guten Zweck eingesammelt haben die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrerschaft der Schule an der Donauschleife in Munderkingen. Davon gingen 650 Euro an das Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen. Der Spendenscheck wurde persönlich vorbeigebracht.

An der Donauschleife in Munderkingen herrscht großes Gemeinschaftsdenken, auch über den Schulalltag hinaus. Jedes Jahr werden im Dezember Spenden-Käschen aufgestellt, die dann von den Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und nicht zuletzt den rund 700 jungen Besuchern der drei Schularten befüllt werden. Und dann legen die Beteiligten gemeinsam fest, für welchen guten Zweck der Geldregen zur Verfügung gestellt werden soll. Die stattlichen 1300 Euro der jüngsten Spendensammlung gingen je zur Hälfte an das Projekt Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes in Ludwigsburg und das Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen. Jetzt brachte eine Abordnung der Schule den Spendenscheck nach Kirchbierlingen - und dazu gehört immer auch eine kleine Führung und Informationsrunde durch Einrichtungsleiterin Gabi Zügn.