Munderkinger Autohäuser machen KiM mobil

Der Verein KiM (Kinder in Munderkingen) freut sich sehr über die Spende von insgesamt zehn nagelneuen Cityrollern. Erstmalig sind diese bei einem Rollerparcours auf dem Brunnenfest am vergangenen Wochenende zum Einsatz gekommen. Besonders schön ist diese Unterstützung durch die ortsansässigen Autohäuser, weil der Fuhrpark des Vereins schon sehr in die Jahre gekommen ist, die Kinder auf den Festen aber besonders gerne die Angebote mit fahrbarem Untersatz nutzen. Die Erweiterung durch die schnittigen Scooter kommt einer größeren Altersgruppe zugute, da nun auch Grundschulkinder auf ihre Kosten kommen.

Vielen Dank an die Autohäuser Fischer, Götz, Mayer und Selig für die großzügige Rollerspende, auch dem Autohaus Hirschle ein Dankeschön für eine Spendenbeteiligung bei der Anschaffung neuer Helme. Besonders Frau Garnatz vom Autohaus Götz soll gedankt sein, die die Bestellung und Koordination ohne viel Aufhebens in die Hand genommen hat.

Nun bleibt zu hoffen, dass die Munderkinger Kinder lange Freude an den neuen Fahrzeugen haben werden.