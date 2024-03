Am Samstag haben sich die Mitglieder aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr von Munderkingen im Rössle zur 160. Jahreshauptversammlung seit Gründung der Wehr getroffen.

Kommandant Joachim Enderle begrüßte als „obersten Dienstherrn“ Munderkingens Bürgermeister Thomas Schelkle, Andi Seiffert, Vize-Kommandant der Ehinger Patenwehr, Armin Eberhardt, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Alb-Donau, Jochen Steinle, Kommandant in Oberstadion und Leiter der Drohnenstaffel im Alb-Donau-Kreis, sowie Bereitschaftsleiterin Sandra Wünsch vom Munderkinger DRK-Ortsverein.

In seinem Bericht betonte Enderle, dass neben den 140 Einsätzen der Wehr, 41 Übungen in Gruppen-, Zug- oder Gesamtstärke abgehalten wurden und dass die Drohnenstaffel zudem 22 Mal geübt hat. Zur Hauptübung des vergangenen Jahres sagte Enderle: „Die vielen Zuschauer waren voll des Lobes. Wir genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung.“ Der Kommandant dankte der Stadt für die Bereitschaft in die Feuerwehr zu investieren und lobte die technische Ausstattung der Wehr. „Die beiden Altmetallsammlungen haben sich gelohnt“, sagte Enderle und nannte das Familienfest, den Wintersporttag, die Winterwanderung und die Weihnachtsfeier als weitere Aktionen der Wehr.

Von den 140 Einsätzen der Munderkinger Wehr berichtete Kai Breymaier, Fachbereichsleiter Öffentlichkeit und Dokumentation. Die Feuerwehr wurde zu 58 technischen Hilfeleistungen und 30 Brandeinsätzen alarmiert. Außerdem war die Wehr bei acht „sonstigen Einsätzen“ wie der Reinigung der Storchennester, der Beringung von Jungstörchen oder beim Zunftball, unterwegs.

41 Mal wurde die Drohnenstaffel alarmiert. Unter den technischen Hilfeleistungen waren zehn Verkehrsunfälle, sieben Wohnungsöffnungen, vier Tierrettungen und sieben Ölspuren. Außerdem mussten umgestürzte Bäume nach Unwettern beseitigt werden. Unter den 30 Brandeinsätzen waren zwei Großbrände in Allmendingen und Ulm sowie ein Brand in der Küche des Feuerwehrhauses am Tag der offenen Tür.

Kai Breymaier nannte weitere Zahlen. In der Einsatzabteilung sind demnach 65 Frauen und Männer aktiv, 18 Mitglieder hat der Musikzug, 35 Jugendliche gehören der Jugendfeuerwehr an, 23 Kinder sind bei den Feuerlöwen und 19 Mitglieder hat die Altersabteilung.

Pascal Steinmüller berichtete als Leiter der Jugendfeuerwehr, dass drei Jugendliche in die Einsatzabteilung gewechselt haben und drei Feuerlöwen jetzt zur Jugendfeuerwehr gehören. Bei 31 Übungen wurde Feuerwehrtechnik geübt, aber auch gegrillt, Pizza gebacken oder Schlittschuh gelaufen. Als Jahreshöhepunkt nannte Steinmüller die Feier zum 30-jährigen Besehen der Jugendfeuerwehr mit vielen jungen Gästen und einer Stadtrallye. Per Handschlaf nahm Kommandant Enderle Ali Aydin, Sophia Ehrhart, Elia Maier sowie Leon und Marc Mayer in die Einsatzabteilung auf.

Lisa Huber meldete, dass die Feuerlöwen zwischen sechs und zehn Jahre alt sind und sich im vergangenen Jahr 18 Mal getroffen haben. Von verschiedenen Auftritten und Arbeitseinsätzen berichtete Julian Eternaj, Leiter des Musikzugs, die von den elf Frauen und neun Männern geleistet wurden. Außerdem meldete Eternaj, dass Petra Hardecker die neue stellvertretende Musikzug-Leiterin ist. Von „elf gemütlichen Treffen“ der Altersabteilung sowie eine „Lehrfahrt“ zum Reiterstüble in Moosbeuren berichtete Gerold Roth.

Michael Baier, Fachbereichsleiter „Verwaltung und Finanzen“ meldete einen positiven Stand der Kameradschaftskasse sowie einen Jahresgewinn von rund 3100 Euro. Zu den Einnahmen gehörten 4806 Euro aus der Altmetallsammlung sowie Spenden in Höhe von 2398 Euro.

Neben den Übungen und Einsätzen wurden in der Munderkinger Wehr knapp 1829 Stunden Arbeitsdienste geleistet, dazu gehörten die Altmetallsammlung, der Tag der offenen Tür, das Ferienprogramm und die Fasnet. Der Kommandant betonte, dass Franz Mayer 61,75 Stunden und Julian Eternaj 72,75 Stunden geleistet haben. Er selbst leistete 70,25 Stunden Arbeitsdienste. Beim An- und Umbau des Feuerwehrhauses hat sich Gerold Roth, als Verantwortlicher der Feuerwehr, 164,5 Stunden eingesetzt.

„Es ist beeindruckend was in unserer Feuerwehr alles ehrenamtlich geleistet wird. Ich bin stolz in unserer Stadt so ein Feuerwehr zu haben“, sagte Bürgermeister Thomas Schelkle und betonte, dass die Feuerlöwen und die Jugendfeuerwehr die Stütze der Wehr in der Zukunft sind.

Traditionell werden bei der Jahreshauptversammlung die fälligen Beförderungen vorgenommen. Am Samstag wurden Annika Enderle, Noah Ertle, Markus Hardecker, Tarkan Kara, Michael Klokov, Luis Neumann und Simon Tremel zur Feuerwehrfrau und zum Feuerwehrmann befördert. Patrizia Breymaier und Jonas Schlaich wurden zur Hauptfeuerwehrfrau und zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister wurden Ilhami Berber, Oliver Felkel und Bernd Roll befördert und Löschmeister Pascal Steinmüller wurde zum Brandmeister ernannt.