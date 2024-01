Munderkingen

Wimpel weisen den Weg zu „närrischen Raritäten“

Munderkingen

Das Foto zeigt Waltraud Prill, Grempelesmarkt-Beauftragte der Trommgesellenzunft, mit den Versteigerern Uli Spranz und Florian Stöhr. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Nach der Corona-Zwangspause mit zwei Schaufenster-Versteigerungen und nach dem Brand in der Innenstadt, bei dem das Haus Löbbert, der bisherige Austragungsort des Grempelesmarkts, ein Raub der Flammen und des Löschwassers wurde, zog die närrische Versteigerung im vergangenen Jahr ins Narrenstüble an der Mühlstraße um. Das sei im letzten Jahr so toll gewesen und habe sich so gut bewährt, dass der Munderkinger Grempelesmarkt in diesem Jahr wieder dort steigen wird, sagt Waltraud Prill, die Grempelesmarkt-Beauftragte der Trommgesellenzunft.