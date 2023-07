Wie man beim Wäsche waschen Strom sparen kann

Die Waschmaschine wäscht genau dann, wenn der Strom am günstigsten ist — nicht nur für Schwaben eine spannende Vorstellung. Welche Technik es dafür braucht und andere Herausforderungen des Energiemarktes hat der Sigmaringer SPD–Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch bei einem Treffen mit Vertretern des Munderkinger Ökostromanbieters Regionah, Mitgliedern der SPD–Kreistagsfraktion und des -Ortsverbands erörtert. Mesarosch ist im Bundestag Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie.

Kurze Wege, heimische und nachhaltige Erzeugung und das gute Gefühl, zu wissen wo es herkommt — das ist die Philosophie der seit der Gründung im Jahr 2016 kontinuierlich gewachsenen Firma Regionah aus Munderkingen. Deren Partner aus der Region haben über mittlerweile 211 Anlagen in den vergangenen sechs Jahren mehr als 67 Millionen Kilowattstunden Strom produziert und an Kunden aus der Region geliefert. Fast alle Lieferanten stellen sich auf der Homepage des Unternehmens persönlich vor. „Transparenz erzeugt Akzeptanz“, zeigten sich die Geschäftsführer Alexander Honis und Helmut Gaus bei dem Treffen im Bürgerbüro der SPD in Munderkingen überzeugt.

Bürger und Kommunen sind gefragt

Lisa Rösch, zuständig für Geschäftsfeldentwicklung, wies auf weitere Vorhaben wie die Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften hin. „Wir wollen Anlagen projektieren, an denen sich Bürger direkt beteiligen können“, sagte sie. Das könne auch in Kooperation mit Kommunen geschehen, die Dachflächen zur Verfügung stellen, aber nicht selbst bei der Ausrüstung mit PV–Anlagen und deren Vermarktung aktiv werden können. „Eine Kommune ist bereits auf uns zugekommen“, berichtete Rösch.

Größeren Raum in der Diskussionsrunde nahm das Thema „Smart Meter“ ein. Dabei handelt es sich um intelligente Stromzähler, die den Verbrauch automatisch an die Anbieter übertragen. Doch nicht nur das: Die Technik soll es möglich machen, dass Privatkunden den Strom etwa fürs Laden eines Elektroautos oder das Wäschewaschen exakt zu den Uhrzeiten verbrauchen, wenn er gerade am günstigsten ist.

Sprich: dann, wenn am meisten produziert wird. Bei Solarstrom ist das in der Regel zur Mittagszeit, bei Strom aus Windkraft mitunter nachts der Fall. Man muss sich das etwa so vorstellen: Der Smart Meter gibt ein akustisches Signal, wenn der Strom im Tagesverlauf gerade besonders günstig ist, und schon kann der Kunde sein Haushaltsgerät starten.

Wir reden hier zwar von der Zukunft, aber jeder kann dadurch an der Energiewende noch stärker teilnehmen. Robin Mesarosch

Moderne Geräte sollen das sogar selbst erkennen können. Auch die Einspeisung von Strom aus Solarzellen vom eigenen Dach und somit die Auslastung des Stromnetzes könnte dadurch besser gemanagt werden. Voraussetzung, um davon als Kunde zu profitieren, sind entsprechende zeitvariable Tarife — und die will Regionah spätestens bis Ende dieses Jahres anbieten, sagte Alexander Honis. Was aber nur dort Sinn habe, wo die Smart–Meter–Technik auch zum Einsatz komme.

Mesarosch: Ein Thema für schwäbische Sparfüchse

Hierzu habe das Bundeskabinett mit der Verabschiedung des Gesetzes zum „Neustart der Digitalisierung der Energiewende“ die politischen Voraussetzungen geschaffen, meinte Robin Mesarosch. Das Gesetz mache den Einsatz den Einsatz von Smart Metern ab dem Jahr 2030 in allen Privathaushalten sowie Unternehmen, Schulen und Schwimmbädern zur Pflicht.

Wer schon vorher so ein digitales Messgerät nutzen möchte, soll darauf und auf den notwendigen dynamischen Stromtarif bereits ab 2025 einen Anspruch haben. „Man kann damit auch viel geschickter steuern, wann genau man sein E–Auto laden möchte. Ich finde, das ist voll das schwäbische Thema: Rumfuchsen und damit Geld sparen. Auch wenn es erstmal ein bisschen kompliziert ist“, sagte Mesarosch. Helmut Gaus ergänzte: „Wir reden hier zwar von der Zukunft, aber jeder kann dadurch an der Energiewende noch stärker teilnehmen.“

Die grundsätzliche Bereitschaft hierzu sei da in der Bevölkerung, ist Robin Mesarosch überzeugt. Wenn es an die konkrete Umsetzung gehe, sei die Zurückhaltung allerdings noch groß. Das sei mitunter aber auch kein Wunder, wenn es Situationen wie jene im Schelklinger Teilort Ingstetten gebe, kritisierte Jürgen Haas, der stellvertretende Vorsitzende der SPD–Kreistagsfraktion. In Ingstetten stehen bereits fünf 70 Meter hohe Windräder, die künftig durch viel größere und leistungsfähigere Räder ersetzt werden sollen.

Es ist sinnvoll, den Strom dort zu nutzen, wo er erzeugt wird. Jürgen Haas

Darüber hinaus soll im benachbarten Münsinger Stadtteil Magolsheim ein weiterer Windpark errichtet werden. Die Krux: Ingstetten liegt auf Gebiet des Regionalverbands Donau–Iller, Magolsheim gehört zum Regionalverband Neckar–Alb. Es sei klar, dass die geballte Ansiedlung von Windrädern am selben Ort zu sinkender Akzeptanz in der Bevölkerung führe. „Die Verbände müssen besser kommunizieren“, forderte Haas.

Lob fürs regionale Konzept

Unabhängig davon lobte er das Konzept des Unternehmens Regionah: „Es ist sinnvoll, den Strom dort zu nutzen, wo er erzeugt wird.“ Robin Mesarosch äußerte sich ähnlich: „Es ist viel kontrollierbarer, wenn wir unsere Energie vor Ort produzieren. Deshalb ist es voll gut, dass es Sie gibt. Am Ende ist es eine David–gegen–Goliath–Geschichte, bei der es hoffentlich bald möglichst viele Davids gibt.“

Alexander Honis nahm das erfreut zur Kenntnis, sagte aber auch: „Ich hoffe, dass die Gesetzgebung entsprechende Anreize schafft, damit regionale Konzepte erfolgreich sein können.“