Zu einer teuren Angelegenheit wird der Neubau des Seniorenzentrums St. Sebastian in Rottenacker - für die Keppler-Stiftung als Betreiber (wir berichteten), aber auch für die künftigen Bewohner. Ein Betroffener schildert nun die krassen finanziellen Folgen für seinen Vater, der im Herbst vom Seniorenheim St. Anna in Munderkingen nach Rottenacker umziehen soll.

Armin Conrad aus Munderkingen ist seit sieben Jahren mit dem Thema Pflege vertraut. Erst hatte er sechs Jahre lang seine am Ende schwerst demente Mutter zu Hause, wo sie hauptsächlich von der Sozialstation gepflegt wurde. Nach ihrem Tod wurde der Vater zum Pflegefall. „Vor einem Jahr ist die Situation daheim eskaliert und ich habe mich entschlossen, ihn im Altersheim unterzubringen. Es ging nicht mehr anders. Und ich war froh, dass wir überhaupt einen Platz gefunden haben“, erzählt Conrad.

Seit Dezember 2022 lebt sein Vater nun im Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen. „Anfangs im Doppel-, mittlerweile in einem Einzelzimmer“, sagt der Sohn und fügt an: „Mein Vater ist dement. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, wo er ist und wer ich bin. Aber es ist alles gut. Er ist zufrieden, ich auch. Er hat ein schönes Zimmer mit Blick aufs Inselbad. Nur keine eigene Dusche, sondern die Gemeinschaftsdusche auf der Gruppe.“

Eine politisch gewollte Verordnung wird zum Problem

Genau das aber schreibt die Landesheimbauverordnung mit ihren neuen Standards vor: Jedes Zimmer beziehungsweise jeder Bewohner muss eine eigene Dusche haben. Das ist mit ein Grund dafür, warum die Betriebserlaubnis für das Seniorenheim St. Anna im Jahr 2025 erlischt.

Im Juni wurde ich darüber informiert, dass mein Vater nach Rottenacker umziehen soll. Armin Conrad

Weil ein Umbau in Munderkingen nicht praktikabel ist, ohne einen Großteil der Pflegeplätze einzubüßen, sah sich die Keppler-Stiftung zu einem Neubau in Rottenacker gezwungen. Geplanter Bezug ist im Oktober 2024. Alle 60 Plätze sollen mit Bewohnern von St. Anna belegt werden. 84 sind es dort aktuell, die verbleibenden 24 Plätze sollen sukzessive auf 40 erhöht werden - sofern es gelingt, für diese Anzahl eine Betriebserlaubnis über 2025 hinaus zu bekommen.

„Im Juni wurde ich darüber informiert, dass mein Vater nach Rottenacker umziehen soll“, berichtet Armin Conrad nun. „Es hieß, nur die schweren Fälle bleiben in Munderkingen.“ Conrad kann das durchaus nachvollziehen, dennoch möchte er seinen Vater nicht nach Rottenacker verlegen lassen. Aus einem einfachen Grund: die Kosten. Der Eigenanteil, den sein Vater für Unterbringung und Pflege in St. Anna aufbringen muss, liegt aktuell bei 3300 Euro monatlich. In Rottenacker wären es voraussichtlich 5000 Euro. Stand jetzt.

Die Kosten steigen stetig

„Im Juni hieß es noch, es würden wohl 1000 Euro mehr, jetzt sind wir schon bei 1700 Euro. Und niemand weiß, wo es bis Oktober noch hingeht“, sagt Armin Conrad nicht ohne Ironie. Ursache für die Steigerung sind die Investitionskosten für den Neubau, die vom Betreiber über die Jahre auf die Bewohner umgelegt und von den Pflegekassen nicht übernommen werden. Und diese Kosten explodierten in jüngster Vergangenheit förmlich wegen der Zinsentwicklung und der inflationsbedingten Kostensteigerung im Bausektor.

Dabei macht Conrad der Keppler-Stiftung und dem Einrichtungsleiter von St. Anna, Dennis Lamsfuß, gar keinen Vorwurf. „Die können nichts dafür. Ich verstehe mich auch blendend mit Herrn Lamsfuß. Es ist einfach eine blöde Zeit für Bauprojekte.“ Verantwortlich für solche Entwicklungen sei die Politik und hier insbesondere die erwähnte Landesheimbauverordnung. „Die Lösung wäre, St. Anna zu renovieren und mit derselben Zahl an Pflegeplätzen weiterzubetreiben. Aber das ist ja nicht möglich“, klagt Armin Conrad.

Aus seiner Sicht sollte jeder Bewohner oder Angehörige selbst entscheiden können, welche Wohnstandards er haben möchte: „Die Nasszelle im Zimmer in Rottenacker braucht es nicht. Aber dafür wird sein Zimmer kleiner: In St. Anna hat er 25 Quadratmeter, in St. Sebastian sind es nur noch rund 20.“

Bei meinem Vater geht es an sein Erspartes. Erst wenn das aufgebraucht ist, wird auch er zum Sozialfall und der Staat zahlt. Armin Conrad

Hinzu komme ein Standortnachteil in Rottenacker: „In Munderkingen gibt es das Medizinische Versorgungszentrum mit Ärzten in der Nähe. Auch der Friedhof ist gleich nebenan - das ist wichtig für die älteren Leute, deren Angehörige dort bestattet sind. Und mit einem kurzen Spaziergang ist man in der Munderkinger Altstadt mit den vertrauten Geschäften.“

Das ist für den Angehörigen das Schlimmste

Das Schlimmste an der Geschichte ist für Armin Conrad die Machtlosigkeit. „Du hast keine Chance. Ich zahle, und zahle und zahle - auch für Leistungen, die ich nicht bestellt habe“, sagt er. Er kenne Mitbewohner und Angehörige, denen es genau gleich geht, und die jetzt schon verzweifelt darüber klagen, dass sie nicht aus Munderkingen weg wollen. Bei vielen liege das gar nicht mal so sehr am Geld, weil sie ohnehin nichts haben und die Kosten von der Sozialkasse übernommen werden.

Ich bin im Vorruhestand, da hab ich Zeit, meinen Vater auch woanders als in Munderkingen zu besuchen. Armin Conrad

„Wer jetzt glaubt, damit ist doch alles gut und es geht ihn nichts an: Letztlich werden die teuren Plätze damit von der Allgemeinheit, also uns allen, bezahlt“, macht Armin Conrad klar. Bei ihm und seinem Vater ist die Lage ein wenig anders. Noch. „Bei meinem Vater geht es an sein Erspartes. Erst wenn das aufgebraucht ist, wird auch er zum Sozialfall und der Staat zahlt“, erklärt Conrad. Für ihn bedeutet das, dass er von dem Geld, dass seine Eltern eigentlich für die Nachkommen angelegt haben, wohl nicht viel sehen wird. „Nur die letzten 10 000 Euro bleiben unberührt, um davon eines Tages die Beerdigungskosten decken zu können“, erklärt Armin Conrad.

Die „Miete“ wird mehr als verdoppelt

Unabhängig davon will sich Armin Conrad für seinen Vater eine alternative Einrichtung suchen - wohlwissend, dass das wegen der großen Nachfrage nach Pflegeplätzen nicht so einfach ist. „Ich bin im Vorruhestand, da hab ich Zeit, meinen Vater auch woanders als in Munderkingen zu besuchen“, sagt er.

Nur den Umzug ins teure Rottenacker will er vermeiden - auch aus Prinzip. „Ich habe den Kostenanteil allein für die Unterbringung meines Vaters mal herausgerechnet. Die sind in Rottenacker dann höher als die Pflegekosten“, sagt Armin Conrad und verdeutlicht: „So gesehen komme ich in Munderkingen auf eine ,Miete’ von 900 Euro für 25 Quadratmeter, in Rottenacker wären es 2185 Euro für 20,77 Quadratmeter.“