Es hat das Zeug zum (Un-)Wort des Jahres: Bürokratieabbau. Viele Unternehmen, Kommunen und andere Einrichtungen klagen über zunehmenden Formalismus im Land, jüngst versammelten sich Vertreter zahlreicher Betriebe aus der Region gar zu einer Protestaktion in Ulm. Welche Auswüchse die Regulierungswut in Deutschland bisweilen annimmt, zeigt das Beispiel der Schreinerei Veser in Munderkingen, die seit 16 Jahren mit großer Freude einen gehörlosen Mitarbeiter beschäftigt - hierfür aber immer höhere Hürden meistern muss.

„Drittes Bürokratieentlastungsgesetz“ - als Sigmund Veser kürzlich im Internet über diesen Begriff stolperte, staunte er nicht schlecht. „Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Noch dazu schon die dritte Fassung“, sagt er mit einer gesunden Portion Ironie. Vor allem wunderte er sich über Formulierungen in einem Artikel des Bundeswirtschaftsministeriums zu dem Gesetz vom 1. Januar 2020, wonach damit „die mühsame Zettelwirtschaft in vielen Bereichen erleichtert“ und die Unternehmen „um mehr als 1,1 Milliarden Euro im Jahr entlastet“ werden sollen. „Zeit und Geld, das ihnen nun für Ihre Kernaufgaben zur Verfügung steht“, heißt es in dem Bericht. „Das Gegenteil ist der Fall“, betont Veser, der als Geschäftsführer der gleichnamigen Schreinerei in Munderkingen und stellvertretender Obermeister seiner Innung im Alb-Donau-Kreis aus eigener Erfahrung weiß: „Es wird so viel von Erleichterung gesprochen, dabei wird vieles erschwert.“

So auch das Bemühen, in seinem eigenen Unternehmen einem jungen Menschen mit Handicap eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben. Als die Firma Veser im Jahr 2007 den damals 21-jährigen, gehörlosen Mann einstellte, war das ziemlich unkompliziert. „Das Integrationsamt rief bei uns an, ob wir jemanden brauchen“, erzählt Sigmund Vesers Ehefrau Alexandra, die das Büro im Haus managt: „Es war klar: Wenn man einen Gehörlosen an einer neuen Maschine einlernt, braucht man jemanden, der die Gebärdensprache beherrscht.“ Einen solchen Dolmetscher und dessen Bezahlung organisierte das Integrationsamt, ohne allzu großen Schriftverkehr zwischen Firma und Behörde. Ein Anruf habe genügt.

Was lange einfach war, ist plötzlich kompliziert

Doch seit vergangenem Frühjahr ist das nicht mehr so einfach. „Das Integrationsamt teilte uns mit, dass es die so genannte Kommunikationshilfe nicht mehr selbst bewilligen darf, sondern eine übergeordnete Stelle einschalten muss, die dann entscheidet“, berichtet Alexandra Veser. Dazu musste sie einen mehrseitigen „Arbeitgeberantrag auf Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben: Kommunikationshilfe“ ausfüllen und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg übermitteln. „Ich habe das Formular am 15. März erhalten und gleich am nächsten Tag ausgefüllt verschickt, weil es pressiert hat. Ich dachte, ich bekomme wie immer eine Woche später eine positive Antwort“, sagt Alexandra Veser. Doch stattdessen erfolgte die Bewilligung am 18. April, also gut vier Wochen später. „Da ist die neue Maschine längst gelaufen.“

Und nicht nur das. In dem Bescheid wurde der Zuschuss für eine Kommunikationshilfe auf 500 Euro begrenzt. Die Summe basierte auf einer Berechnung des Integrationsfachdienstes Ulm-Alb-Donau-Heidenheim. Es saß also nochmals extra jemand dran, um anhand der Angaben der Firma Veser in dem Antrag zu ermitteln, dass für die Einarbeitung des gehörlosen Mitarbeiters in die neue Plattensäge „für insgesamt 2,5 Stunden die Unterstützung durch einen Gebärdensprachdolmetscher mit Berufsausbildung beziehungsweise staatlicher Anerkennung erforderlich und notwendig“ sei. Etwa dieselbe Zeit benötigte Alexandra Veser, um die detaillierte Begründung, die Rechtsbehelfsbelehrung, den Auszug aus den Vorschriften der Kommunikationshilfeverordnung und die Datenschutzhinweise zu lesen.

Und: Die Dolmetscherin musste sie, im Gegensatz zur bisherigen Praxis, selbst organisieren. „Es ist heutzutage gar nicht so leicht, jemanden zu finden“, sagt sie. Die Pauschale von 500 Euro hätte letztlich gerade noch so ausgereicht, aber auch nur deshalb, weil man der Übersetzerin eine Pause einräumen konnte. „Gebärdensprache zu übersetzen, ist sehr anstrengend. Das kann man maximal eine Stunde lang machen. Geht es länger, braucht man einen zweiten Dolmetscher“, erklärt Alexandra Veser. Hinzu komme neuerdings auch, dass der Arbeitgeber hinterher zusammen mit der Übersetzerin einen „Einsatzbogen“ ausfüllen und einsenden muss. „Das wurde bisher ganz unkompliziert zwischen Dolmetscherin und Amt abgewickelt, damit hatten wir als Betrieb nichts zu tun.“

Von wegen Entlastung

Alexandra und Sigmund Veser bescheinigen den Behörden durchaus den Willen, Betriebsabläufe zu verbessern. „Aber wozu muss man etwas ändern, das vorher gut gelaufen ist?“, fragen sie sich. Möglicherweise bedeute das Procedere eine Vereinfachung für die Ämter, nicht aber für die Betriebe, die man ja eigentlich entlasten statt zusätzlich belasten wolle. „Solche Vorschriften entstehen in Behörden, deren Leute die Abläufe in der Betriebspraxis nicht kennen, weil sie nicht vor Ort sind“, ist Sigmund Veser überzeugt. Selbst der zuständige Sachbearbeiter, mit dem man die Angelegenheit bislang reibungslos abgewickelt habe, sei „frustriert“ über die Verkomplizierung.

Auch bei der Firma Veser wächst der Frust. „Wir wollen doch nur einen Dolmetscher und jemandem mit Handicap eine Chance im Berufsleben geben“, sagt Sigmund Veser. „Mittlerweile ist das aber so ein Aufwand, dass man fast leichter eine Schwerbehindertenabgabe bezahlt.“ Das stehe natürlich nicht zur Diskussion - im Gegenteil. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Mitarbeiter“, betont Alexandra Veser. „Er ist nun seit 16 Jahren im Betrieb und sehr wichtig für uns.“

Statistiken ohne Ende

Außerdem handelt es sich bei dieser Geschichte nur um ein Beispiel von vielen, welche die Arbeit in der Schreinerei aus Vesers Sicht unnötig erschweren. Als Beleg schleppt Alexandra Veser zwei dicke Ordner in den Raum. „Das sind meine Statistiken, die ich fürs statistische Bundesamt führen muss“, sagt sie und blättert in den Akten: „Statistik der Baupreise“, steht da unter anderem, vierteljährlich zu dokumentieren. Oder die „Statistik der Energieverwendung“, einmal pro Jahr zu aktualisieren. „Wenn ich andere frage, die kennen so was gar nicht“, sagt Sigmund Veser, der sogar Verständnis dafür hat, dass das „irgendjemand machen muss“, weil man diese Zahlen brauche: „Aber seit 25 Jahren sind permanent wir an der Reihe. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch ein Handwerksbetrieb und keine Formularausfüllgesellschaft.“

Auch das Thema Arbeitssicherheit werde zu einer immer größeren Belastung. „Früher kam ein Vertreter der Berufsgenossenschaft regelmäßig in unseren Betrieb, hat sich die Maschinen und Abläufe angeschaut und mitgeteilt, was wir verbessern müssen. Das war auch in Ordnung. Aber heute bekomme ich eine Checkliste zugeschickt und muss alles selbst überprüfen. Ich muss mich in alle Bereiche arbeiten und Hans Dampf in allen Gassen sein. Und wehe, es passiert etwas - dann trage ich die Hauptverantwortung und nicht die Berufsgenossenschaft“, berichtet Sigmund Veser. Seine Frau ergänzt: „Man kriegt manchmal schon Bauchweh, weil man Angst hat, dass man etwas übersehen hat.“

Natürlich könne man die Aufgabe auch an eine externe Firma delegieren. „Aber das kostet ein paar tausend Euro“, sagt der Geschäftsführer. Ähnlich sei es bei den arbeitsmedizinischen Untersuchungen: „Da hat die Berufsgenossenschaft früher einen Bus mit einem Arzt zu uns in den Hof geschickt und es kamen auch Mitarbeiter aus anderen Betrieben, um sich durchchecken zu lassen. Heute muss ich mich selber darum kümmern und den Einsatz des Mediziners auch bezahlen.“

Der Führerschein allein reicht nicht

Wie absurd manche Vorschriften seien, verdeutlicht Sigmund Veser an einem weiteren Beispiel. „Wenn ich einen Mitarbeiter den Staplerführerschein machen lasse, darf er erst fahren, wenn ich ihn nochmals extra schriftlich beauftragt habe, dass er Stapler fahren darf“, berichtet Veser und fragt sich: „Wie haben solche Dinge eigentlich früher geklappt?“ Am Ende hilft wohl nur dieser Sarkasmus, um das alles zu ertragen. „Ein Kollege hatte eine Idee“, erzählt Sigmund Veser. „Er sagte: Er macht jetzt keine Mittagspause mehr, dann hat sein Tag 25 Stunden.“