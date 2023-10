Munderkingen

Was alles in den Verbandskasten rein muss

Munderkingen / Lesedauer: 3 min

Seit Februar 2022 ist für Verbandskästen in Kraftfahrzeugen ein neuer Inhalt vorgeschrieben. Michael Benkendorf, Sandra Wünsch und Alexandra Sigli von der DRK-Ortsgruppe informieren die Bürger. (Foto: Friedrich Hog )

Was muss in Verbandskästen in Fahrzeugen alles drin sein? Hierfür gibt es seit Kurzem neue Vorgaben.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 10:34 Von: Friedrich Hog