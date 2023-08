Auf Einladung der Pfarrgemeinde St. Dionysius in Munderkingen singt das junge Ensemble Vocalissimo am Sonntag, 13. August, um 17 Uhr ein Konzert zum Fest Maria Himmelfahrt in der Frauenbergkirche in Munderkingen. Dabei werden gleichstimmige Chorsätze und solistische Beitrage zu hören sein, unter anderem von A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. Mendelssohn, J. Rheinberger, Ch. Gounod und F. Schubert. Das Ensemble wird an der Orgel begleitet von Matthias Burth. Die Leitung hat Waltraud Marschall.