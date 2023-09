Das Unwetter am Dienstagabend über Munderkingen und der Region hat zumindest zeitweise den Bahnverkehr auf der Donaubahn lahmgelegt. Für etwa zwei Stunden musste die Bahn auf der Strecke zwischen Ehingen und Rechtenstein mit reduzierter Geschwindigkeit fahren.

Der Zugführer hat dann in einer Durchsage gesagt, dass zwei Blitze in die Signalanlage in Munderkingen eingeschlagen hätten. Eva Winkhart

Zwischenzeitlich ging sogar gar nichts mehr auf der Strecke. Das sorgte bei den Reisenden für einige Verwirrung. Eva Winkhart war zu dem Zeitpunkt auf dem Rückweg von Ulm nach Riedlingen unterwegs. Vorübergehend endete ihre Fahrt in Ehingen.

Erst verläuft alles nach Plan

Um 18.17 Uhr sei sie mit dem Zug planmäßig in Ulm losgefahren, erinnert sich die Riedlingerin. Als dieser jedoch etwa eine halbe Stunde später in Ehingen hielt, habe dort bereits ein früherer Zug auf einem zweiten Gleis gewartet. „Der Zugführer hat dann in einer Durchsage gesagt, dass zwei Blitze in die Signalanlage in Munderkingen eingeschlagen hätten“, sagt Eva Winkhart.

Das bedeutet in dem Moment erst einmal: warten. „Irgendwann kam dann die Durchsage, dass der Zug sich an den anderen, der da schon stand, ankoppelt und wir dann zusammen weiterfahren“, erzählt Eva Winkhart.

Die Reisenden müssen aussteigen

Vorher habe es jedoch nochmal einige Verwirrung gegeben. „Es kamen zwei Offizielle in den Zug, eine Frau der Bahn im Kostüm und ein Mann in diesem Werkstattorange“, sagt Eva Winkhart. „Die haben gesagt, dass wir alle aussteigen sollen.“ Auf dem Bahnsteig habe einige Verwirrung bestanden.

Bis Rottenacker sind wir Schritttempo gefahren, da gab es nochmal einen kurzen Halt. Eva Winkhart

Einige Reisende hätten Angehörige angerufen, ob sie sie abholen können, andere hätten nach Bussen geschaut. Nach einigen Minuten hätten sie jedoch wieder einsteigen können. Und kurz darauf habe der Zug, jetzt mit doppelter Länge den Ehinger Bahnhof in Richtung Rottenacker verlassen.

Allerdings ging die Fahrt mit einer geringeren Geschwindigkeit weiter als gedacht. „Bis Rottenacker sind wir Schritttempo gefahren, da gab es nochmal einen kurzen Halt“, sagt Eva Winkhart. „Ganz langsam ging es weiter bis Munderkingen, eigentlich bis kurz hinter Rechtenstein sind wir Schritttempo gefahren.“ Etwas mehr als eine Stunde Verspätung habe sich so aufgebaut.

Geringere Geschwindigkeit ist Vorsichtsmaßnahme

Die Bahn spricht von „witterungsbedingten Beeinträchtigungen“ am Dienstagabend. Das könne im Prinzip alles sein, von heftigem Regen über Sturm, Bäume auf dem Gleis bis hin zu Hagel und Blitzeinschlag. Betroffen gewesen seien zwischen 18 und 20 Uhr der RE 55 und der SWE RS 3.

Die verringerte Geschwindigkeit zwischen Ehingen und Rechtenstein sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Denn bei Unwetter komme es schon mal vor, dass Gleise unterspült oder Äste und Bäume auf der Strecke liegen würden. An die Zugführer sei deshalb die Anweisung gegangen, langsamer zu fahren. Nach zwei Stunden sei diese Weisung jedoch wieder aufgehoben worden.