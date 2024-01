Bei der Trommgesellenzunft Munderkingen findet die Häsausgabe für die Fasnet 2024 am 5. und 6. Januar im Zunfthaus statt. Am Samstag, 6. Januar, findet dann zur Einstimmung auf die diesjährige Fasnet traditionell die Zunftnacht im Narrenstüble in der Mühlstraße statt. Alle Zunftmitglieder, Freunde und Gönner der Munderkinger Fasnet sind hierzu willkommen.