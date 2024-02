Startschuss zur Narrenparty in Munderkingen

Im Schein ihrer Fackeln und mit lautstarken Narro-Hee-Rufen hat die Trommgesellenzunft gestern Abend die Wuselinger Fasnet ausgegraben. Begleitet von Mäschgerle mit ihren Fasnetslaternen zogen Trommler und Pfeifer, Wusele, Brunnenspringer, Trommgesellenpaare, Adel und Narrenräte beim „Reizenda“ mit dem „roten Munderkinger Stadtlöwen“ und der wuseligen Stadtkapelle vom Obertorplatz zum Rathaus. Dort hatten die Rathaushexen die Aufgabe den neuen Schultes Thomas Schelkle aus seiner Amtsstube zu zerren und aufs Podium zu bringen.

„I hon koi Luscht mei Macht scho wieder abzugeba“, verkündete der Rathauschef zwar, kapitulierte dann aber angesichts der Hexen-Übermacht schnell und betonte: „Kaum hon I do a‘gfanga, soll I scho in Urlaub ganga“. Schließlich aber freute er sich „auf’s d’Fiaß hochlega“ und gab das närrische Kommando „Brunnaspringer grabet d`Fasnet aus“. Mit ihren Hacken und mit Viel Rauch und Feuer befreiten die beiden Brunnenspringer Sebastian Gröber und Philipp Lindner den Trommmeister Gerhard Steiner aus seiner Versenkung. Der forderte vom Schultes den Rathausschlüssel und sagte: „Mei liabr Schultes, d’Herrschaft nemm I jetzt in d’Hand, dur für di amta und walta und an deine Stadtregierungshebel schalta“. Dem Bürgermeister bestätigte der Tommmmeister, dass er die Fasnet aus seiner Schulzeit kenne und an „dr Fasnet a großa Freid“ habe. Da Regierungspräsidnet Klaus Tappeser unter den Narrengästen war, sagte der Obernarr: „Älle Narra au dr Regierunsgpräsident mit Frau, I denk se hands vernomme, send zur Fasnet herzlich willkomma“.

Dann proklamierte das Trommeister die närrischen Gesetze von Wuselingen. „Der isch dr graischt Lomp“ sei zur Fasnetszeit keine Beleidigung, sondern ein Munderkinger Ehrentitel und „Narro-Hee sei bis Aschermittwoch die allgemeingültige Grußform, sagte er. Zudem betonte der Obernarr, dass „alle Mäschkerla“ unter seinem „persönlicha Schutz schtandet“ und gab der Narren mit auf den Weg, dass in Munderkingen die Fasnet „jedem zur Freud und keinem zum Leid“ gefeiert wird. Nach der offiziellen Eröffnung Der Wuselinger Fasnet startete die Narrenparty im Donaustädtle, die mit dem traditionellen Maschgera Gau und den begehrten Gromet ein fester und unverzichtbarer Bestandsteil der Fasnet in Munderkingen ist.