Stadträte setzen Zeichen gegen rechts

Ein klares Signal nach außen hat Ratsmitglied Tobias Frankenhauser im Namen der CDU-Fraktion in der jüngsten Gemeinderatssitzung gesetzt. „Nicht um hier Parteipolitik in den Vordergrund zu stellen, sondern um der politischen Mitte eine Stimme zu geben“, erhob Frankenhauser das Wort. Er könne durchaus eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung nachvollziehen, sagte er und betonte, dass es großer Anstrengungen bedürfe, um die Klimakrise, den Bürokratieabbau oder die klaffende Schere zwischen Arm und Reich zu verringern. Dennoch sei es ihm wichtig hervorzuheben: „Rechte Hetze hat keinen Platz, weder in Munderkingen im Gemeinderat, noch im Landtag oder im Bundestag. Wir sind die Mitte.“ Frankenhauser rief dazu auf, dies „auch hier im Kleinen klar zu benennen und nicht stillschweigend drüber hinweg zu gehen“. Es gehe darum: „Wer ins Gespräch kommt und politisch debattieren will, darf dies gerne tun. Jedoch muss jedem klar sein, dass es Grenzen gibt.“

Im Gremium und auch bei Bürgermeister Thomas Schelkle erntete Tobias Frankenhauser durchweg Zustimmung. Wolfgang Pilger (UWG) und Brigitte Schmid (Grüne) berichteten von ihrer Teilnahme an der Demonstration gegen Hetze und Gewalt in Ulm und unterstrichen die Wichtigkeit eines solchen Zeichens.