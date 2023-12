Stadtkapelle hat zwei neue Ehrenmitglieder

„Das Weihnachtskonzert ist ein würdiger Rahmen , um ganz besonderes ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement in und für die Stadtkapelle zu ehren.“ Dies sagte Martina Schelkle, mit Julian Spranz und Simon Mack Vorsitzende der Munderkinger Stadtkapelle, während des Weihnachtskonzerts in der Donauhalle. Claudia Rupp und Hubert Rupp wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten von den Vorsitzenden die entsprechenden Urkunden „für vorbildliche Unterstützung und Förderung der Stadtkapelle“. Bis zur vergangenen Hauptversammlung war Claudia Rupp 24 Jahre lang Schriftführerin des Vereins und gilt bis heute als „die gute Seele der Stadtkapelle“. Hubert Rupp spielte viele Jahre das Flügelhorn, war Jugenddirigent, Stellvertreter des Dirigenten des aktiven Orchesters und leitet heute die „Alten Kameraden“. „Hier steht zwei Mal geballtes Ehrenamt. Ihr seid zwei wichtige Persönlichkeiten unseres Vereins. Ohne Euch würde vieles in der Stadtkapelle schlechter oder gar nicht funktionieren“, sagte Martina Schelkle zu den beiden neuen Ehrenmitgliedern der Munderkinger Stadtkapelle.