Uiuiuiuiui, auauauauau: Sie sind schon speziell die Munderkinger, ganz speziell an der Fasnet - und das im höchst positiven Sinn. Davon überzeugen konnte man sich am Vormittag des „Glompigen Freitig“ bei der Aktionärsversammlung. Weit über drei Stunden dauerte der Klamauk, der aber stets kurzweilig war.

Einmal mehr wurde in der brechend vollen „Almhütte“ von Rolf „Guste“ Braun in der Donaustraße geschunkelt, gesungen und gelacht. Vermutlich knüpften manche fast nahtlos an die Nacht des „Glompigen Doschdig“ an. Zunächst stellten Martin Spranz und sein Narrenorchester ein neues Mitglied vor: den neuen Bürgermeister Thomas Schelkle. Mit dem Tenorhorn begleitete er nicht nur zum Auftakt das vom Publikum voller Inbrunst geschmetterte Narrenlied, sondern auch alle weiteren musikalischen Beiträge und bestand somit die Aufnahmeprüfung.

Moderator Felix Huber, der den erkrankten Thomas Schaible vertrat, begrüßte anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Aktionärsversammlung ein Gründungsmitglied, das man „reanimiert“ habe: seinen Vater Josef Huber. Der enterbte seinen Sohn umgehend. Huber senior blickte auf die Entstehung der Aktionärsversammlung im Jahr 1989 zurück, als Howard Carpendale mit „Nachts, wenn alles schläft“ die Hitparade stürmte, aber sicher nicht den Glompigen in Munderkingen gemeint hat. Dort herrschte Hochbetrieb in den Wirtschaften, die es damals laut Josef Huber noch „wie Sand am Meer“ gab, und für viele mündete das nächtliche Treiben frühmorgens in die örtlichen Backstuben.

Ziemlich flüssige Renditen

Gleich 40 übrig gebliebene Männer hätten in jenem Jahr am Freitagmorgen im „Löwen“ die Aktionärsversammlung mit der Einzahlung von fünf Mark gegründet. Die 200 Mark wurden zu Thomas Schaible auf die Volksbank getragen mit dem Auftrag, das Geld gewinnbringend anzulegen. „Im Protokoll von damals steht: Die Übergabe des Geldbetrags wurde mit 56 Pils begossen“, berichtete Huber. Auch die Rendite wurde künftig vorwiegend in Form von flüssigem Gold oder einem Ring Schwarzwurst geerntet. Stand in den Anfangsjahren noch die Gewinnausschüttung an die bis auf 100 angestiegene Zahl der Aktionäre im Vordergrund, so entwickelte sich die Versammlung allmählich zu der reinen Fasnetsveranstaltung, die sie heute ist.

Bei der Bier-Olympiade war Geschicklichkeit gefragt. (Foto: Reiner Schick )

An „Einlagen“ fehlt es freilich nach wie vor nicht, wenngleich diese heute eher kabarettistischer denn finanzieller Natur sind. So auch das närrische Interview mit Bürgermeister Schelkle, dem Axel von Bank auf den Zahn fühlte. Schelkle müsse eigentlich eine Gehaltserhöhung beantragen, sagte von Bank, denn bei der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger sei der scheidende Amtsinhaber Dr. Michael Lohner versehentlich als OB bezeichnet worden: „Do kennet mir von Glück sage, dass sich der Kevin it beworba hot.“

So schlagfertig ist der Bürgermeister

Im Interview zeigte sich Thomas Schelkle durchaus schlagfertig, zum Beispiel als er nach dem Unterschied zwischen Benkesberger Hopfa Stopfa und Haushaltslöcher Stopfa gefragt wurde: „Beim Hopfa Stopfa riecht’s besser.“ Beim Haushalt dufte es allenfalls nach Beamtenschweiß. „Gibt’s den überhaupt?“, lautete eine Frage aus dem Publikum. Und als Axel von Bank wissen wollte, ob es stimme, dass die Feuerwehr Bruchsal die Häuser Dangel, Löbbert und Elbs in der Martinstraße dauerhaft für Übungszwecke gemietet habe, antwortete der Schultes: „Das wurde in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen - und bleibt so.“

Urinprobe: Auch eine Dopingprobe gehörte zur Bier-Olympiade. (Foto: Reiner Schick )

Anschließend suchte und fand der Zipfer-Club Freiwillige für eine Bier-Olympiade. In einem gnadenlosen Wettbewerb mit Urinprobe, Fassanstich, Maßkrugstemmen und anderen aufregenden Disziplinen zeigten sich zwei Vertreter der Schorle-Buaba auch bierfest und besiegten ein Jauner-Duo. Das „Trio Calvi“ schrumpfte zwar wegen Erkrankung von Sebastian Locher auf ein Duo, doch auch zu zweit begeisterten die Glatzköpfe Florian Stöhr und Uli Spranz das Publikum mit ihrer Hommage an den deutschen Schlager und viel Wortwitz.

Warum „Gendern“ aus Sachsen kommt

Den lieferte auch Axel von Bank in seiner Fasnetsrede in gewohnter Manier am Fließband. Er begrüßte Wohlhabende, Verschuldete, Erwünschte und Geduldete - „es kam kurz gesagt die Narrenschar, die von uns befürchtet war“. Der langhaarig-blonde Wirt „Guschde“, früher Lkw-Fahrer gewesen, stehe jetzt als Thomas Gottschalk hinterm Tresen. Der Redner beklagte das Wirtshaus-Sterben, vermisste seinen Stammplatz im Café Melber und die Saure Kuttla („Wo soll i denn jetzt im Städtle bruddla?“). Der adelig („Mit Kaiserschnitt!“) geborene Axel von Bank zog viele und vieles durch den Kakao: natürlich die Grünen und ihre Politik, die Frauen und die Mode („Heute sagt bei manchen Damen der Kopf Größe 38, aber der Rest des Körpers weiß das nicht“), Sinnkrisen und nicht zuletzt das Gendern. „Das Wort gab es früher nur im Sächsischen“, sagte von Bank. „Wie zum Beispiel: Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umgippt.“ Und was die Wahl seines Geschlechts betrifft, stellte er klar: „Ich habe mich entschieden. Mit knapp über 50 lohnt sich ja auch kein Wechsel mehr.“

Uiuiuiuiui, auauauauau!