Silberner Meisterbrief für Harald Fuchs

Gleich mehrere Gründe gibt es für die Munderkinger Firma Elektro Fuchs in diesem Jahr zu feiern. Der Traditionsbetrieb kann auf eine 105-jährige Geschichte im Elektrohandwerk zurückblicken. Elektrotechniker-Meister Harald Fuchs, der den Betrieb in der vierten Generation führt, hat vor 25 Jahren seine Meisterprüfung bestanden. Und seit immerhin schon drei Jahren besteht das neue Servicezentrum im Interkommunalen Gewerbegebiet am Stadteingang von Munderkingen.

Am Donnerstag kam Sebastian Mihm von der Ulmer Handwerkskammer nach Munderkingen, um Harald Fuchs den silbernen Meisterbrief zu verleihen und die Urkunde zum 105-jährigen Betriebsjubiläum zu überreichen. „Wir konnten coronabedingt weder das 100-Jährige unseres Betriebs noch die Eröffnung des Servicezentrums feiern, deshalb wird in diesem Jahr das 105-jährige Jubiläum und das dritte Jahr nach der Neueröffnung gefeiert“, sagte Harald Fuchs.

Bürgermeister Thomas Schelkle gratulierte mit einer Luftbildaufnahme Munderkingens und betonte: „Ich kenne Elektro Fuchs bereits seit meiner Schulzeit in Munderkingen und weiß, dass der Traditionsbetrieb in der Region in den höchsten Tönen gelobt wird.“ Mit seinem neuen Servicezentrum sei Elektro Fuchs ein „richtig schöner Betrieb und ein Aushängeschild am Eingang zum Interkommunalen Gewerbegebiet und zur Stadt“, so der Bürgermeister.

Momentan hat Elektro Fuchs rund 20 Mitarbeiter, während der Firmengeschichte wurden hier mehr als 70 Auszubildende ausgebildet. Der Traditionsbetrieb wurde 1919 von Josef Fuchs, dem Urgroßvater des heutigen Firmenchefs, gegründet, der damals in vielen Munderkinger Häusern zum ersten Mal Strom und Licht installierte.

„Mein Urgroßvater hat beim weltbekannten Robert Bosch gelernt“, sagt Harald Fuchs, der den Handwerksbetrieb 2010 von seinem Vater Gerhard Fuchs übernommen und ins digitale Zeitalter geführt hat. Heute ist Elektro Fuchs ein führender Anbieter für digitale Gebäudelösungen und Solartechnik und mit dem neuen Miele-Showroom auch zertifizierter Miele-Fachhändler.