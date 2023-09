Rock’n’Roll–Fieber in Munderkingen

(khb) — In ihrer Reihe der beliebten Biergarten–Konzerte hatte die Munderkinger Umwelt– und Kulturinitiative am Freitagabend die Band „Pig–Ass & the Hoodlums“ zu Gast.

„Wir nehmen Euch mit auf eine Zeitreise in die 50er– und frühen 60er–Jahre des letzten Jahrhunderts“, kündigte Hoodlum–Frontman Dietmar Krigar den rund 150 Zuhörern an, die in den Munderkinger Rose–Biergarten gekommen waren. Gemeinsam mit seinen beiden Mitspielern Mommo Gasparro am Kontrabass und Norbert Jud an den Drums wurde Krigar dem eigenen Anspruch „Wir liefern 111 Prozent Rock’n’Roll“ von Anfang an gerecht.

Egal ob die „Ganoven“ die „Blues Suede Shoes“ von Elvis oder einen der Jonny Cash–Songs auflegten, stets konnte das Publikum die Freude des Trios an Rock’n’Roll und Rockabilly spüren und vor allem hören. Der Klassiker „Splish Splash“ gehörte genauso zum Biergarten–Repertoire der Hoodlums, wie der Song vom „Rockhouse“ oder der Ohrwurm „Tainted Love“.

Dass zur Rock’n’Roll–Zeit gern Whiskey–Cola getrunken wurde, betonten die Hoodlums und stimmten „Shes got the Jack“ an und dass der Cadillac in den 50er– und 60er–Jahren ein Traumauto gewesen ist, ließen die drei Ganoven mit den Songs „Black Cadillac“, „Bring my Cadillac back“ und „Who would love this Car“ hören.

„Pig Ass & the Hoodlums“ wurden ihrem eigenen Anspruch „Botschafter des Rock’n’Roll“ zu sein, in jedem Moment des Biergarten–Konzerts gerecht. Mit teils akrobatischen Klettereinlagen auf dem Kontrabass spannte das Trio einen gekonnten musikalischen Bogen von den Originalen der 50er–Jahre bis zum Neo–Rockabilly. Der Eintritt war wie immer kostenlos, aber, weil der Hut fehlte, wurde am Freitag im Sandeleimer gesammelt.