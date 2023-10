Munderkingen

Pfandflaschen gestohlen

Munderkingen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben in Munderkingen Leergut gestohlen. (Foto: dpa )

Unbekannte haben am Wochenende Leergut in Munderkingen gestohlen. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montagfrüh drangen Unbekannte in das Leergutlager eines Geschäftes in der Rottenackerstraße.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 09:53 Von: sz