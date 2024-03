Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen nominiert Kandidaten

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hat am vergangenen Mittwoch, 6. März, die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Munderkinger Gemeinderats nominiert. Zuvor wurde beschlossen, dass das „grüne Frauenstatut“ ab Platz drei aufgehoben wird, dass die Liste also ab dem dritten Listenplatz für alle Geschlechter offen ist und die ungeraden Plätze nicht mehr Frauen vorbehalten sind. 15 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich auf der „grünen Liste“ um einen Sitz im Munderkinger Gemeinderat.

Die aktuelle Gemeinderätin von Bündnis 90/Die Grünen Brigitte Schmid stellt sich nicht mehr zur Wahl und Johanna Walter, ebenfalls aktuelle Gemeinderätin von Bündnis 90/Die Grünen, kandidiert auf der Liste der Unabhängigen Wählergemeinschaft.

Die 15 Bewerberinnen und Bewerber kandidieren auf der Liste von Bündnis 90/Die Grünen in der folgenden Reihenfolge: Anna Miehe, 37 Jahre alt, Studiendirektorin und eine der Vorsitzenden des Mundekringer Ortsverbands. Sie will sich im Rat vor allem für junge Familien, die Ganztagesbetreuung und einen Munderkinger Themenspielplatz einsetzen. Erich Pöschl, 66 Jahre alt, Studiendirektor in Rente und seit 2009 Munderkinger Stadtrat, will sich für das Ehrenamt und die Verbesserung der Verkehrssituation an der Bushaltestelle beim Munderkinger Bahnhof engagieren.

Egon Fiderer, 63 Jahre alt, Sozialpädagoge und seit 2014 im Munderkinger Stadtrat, liegt die Artenvielfalt am Herzen und er fordert ein Konzept für die Donauschleife zu entwickeln. Gülafer Cumert, 16 Jahre alt, ist Schulsprecherin an der Munderkinger Schule an der Donauschleife und will sich für ein Begegnungscafé für junge Leute einsetzen und dafür die Leerstände in der Innenstadt nutzen.

Johannes Geyer, 54 Jahre alt, ist Oberstudienrat und will sich dafür engagieren, die Munderkinger Innenstadt attraktiver zu machen und das kulturelle Angebot zu fördern. Auch Jan Rickert, 57 Jahre alt, Diplomchemiker, will die Innenstadt Munderkingens attraktiver machen und die Stadt insgesamt voranbringen. Johannes Kaspar, 38 Jahre alt, ist IT-Berater und will sich für mehr Nachhaltigkeit und Integration einsetzen. Außerdem will er das Interkommunale Gewerbegebiet, das „Geld in die Munderkinger Kasse bringt“, fördern.

Heidemarie Stökler, 58 Jahre alt, Krankenschwester und psychoanalytische Heilpraktikerin, will sich für das Inselbad als Naherholungsgebiet engagieren und ein Begegnungscafé auch für ältere Generationen anbieten. Joachim Kneißle, 26 Jahre alt, Bauingenieur, will, dass sich junge Erwachsene in Munderkingen wohlfühlen können, die Digitalisierung vorangetrieben wird und fordert einen Nachtbus vom Ulm bis Munderkingen.

Ulrich Ehrhart, 58 Jahre alt, Diplom-Betriebswirt, wurde in Abwesenheit nominiert. Marianna Lorenz, 49 Jahre alt, ist Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie stammt aus der Ukraine, setzt sich für Geflüchtete aus ihrer Heimat ein und will die Integration fördern. Ferdinand Gantert, 35 Jahre alt, ist Teamleiter Produktmanagement, IT-Projektleiter und einer der Vorsitzenden des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen. Er will sich für die wirtschaftliche Entwicklung Munderkingens einsetzen.

Thomas Loch, 59 Jahre alt, ist Fahrdienstleiter und wurde in Abwesenheit nominiert. Ewald Fischer, 68 Jahre alt, Diplomingenieur, will im Munderkinger Stadtrat „Farbe bekennen“ und Petra Schneider, 51 Jahre alt, Diplom-Dokumentarin, wurde ebenfalls in Abwesenheit nominiert. „Wir können mit einer vielfältigen Liste zur Kommunalwahl antreten, die viele Themenbereiche abdeckt“, sagte Ferdinand Gantert, Vorsitzender des Mundekringer Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen.