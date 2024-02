Obstbauverein Munderkingen bietet Baumschneidekurse an

Der Obstbauverein Munderkingen bietet an zwei Terminen kostenlose Baumschneidekurse an. Es sind alle Interessenten des heimischen Obstbaus eingeladen.

Obstbaufachmann Otto Fürst aus Hundersingen wird die Obstbaumpflege in Theorie und Praxis schulen. Der erste Schneidekurs findet am Samstag, 9. März, um 9 Uhr statt (Treffpunkt Parkplatz Frauenbergkirche). Ein weiterer Kurs wird am Samstag, 16. März, um 9 Uhr angeboten (Treffpunkt Parkplatz Gartenfreunde Munderkingen, Emerkinger Straße).

Anmeldungen zu den Schneidekursen nehmen Otto Fürst, Telefon 07393/1788 und Maria-Theresia Merkle, Telefon 07393/1578, entgegen. Eine Teilnahme an den Kursen ist auch kurzfristig ohne Anmeldung möglich.