Nikolaus der Munderkinger Kolpingsfamilie ist am 2. Dezember unterwegs

Der jährliche Nikolausgang der Kolpingsfamilie Munderkingen findet am Samstag, 2. Dezember, statt. Beginn ist um 15.45 Uhr mit einer Aussendungsfeier, danach werden ab etwa 16.30 Uhr die zwei- bis neunjährigen Kinder in Munderkingen, Algershofen, Rottenacker, Hausen am Bussen und Unterwachingen besucht.Aus Gründen des Datenschutzes müssen Eltern ihre Kinder anmelden und zwar online auf https://www.kolpingsfamilie-munderkingen.de/nikolausgang/. Der Anmelde-Button auf der Internetseite er Kolpingsfamilie kann bis 24. November genutzt werden.