Neuer Vorstand im Munderkinger Ortsverband der Grünen

Am Montagabend hat sich der Munderkinger Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen zur Mitgliederversammlung getroffen. Mit dabei waren die grünen Munderkinger Stadträte Brigitte Schmid, Erich Pöschl und Egon Fiderer sowie Michael Joukov, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Ulm. Wie vom Alb–Donau–Kreisverband der Grünen im Frühjahr beschlossen, hat der Ortsverband Munderkingen am Montag ein „dreiköpfiges Vorstandsteam“ gewählt. Einstimmig wurden Anna Miehe und Andrea Mack in ihren Vorstandsämtern bestätigt.

Ebenfalls einstimmig wurde Ferdinand Gantert zum Vorsitzenden des grünen Ortsverbands in Munderkingen gewählt. Ausführlich berichtete Michael Joukov von seiner Arbeit im Stuttgarter Landtag und kündigte an, dass „noch in diesem Jahr“ das Landesmobilitätsgesetz vom Landtag verabschiedet werde. Dadurch sollen Gelder in die Landkreise fließen, die in den „qualitativen und quantitativen Ausbau des öffentlichen Verkehrs“ fließen sollen.

Auch das Klimaschutzgesetz, das landesweite Jugendticket, Biogas–Anlagen und das G8–Gymnasium waren Themen der Versammlung. Zur Nutzung von Wasserstoff sagte der Abgeordnete, dass er nicht glaube, dass Wasserstoff in privaten Haushalten zum Einsatz komme und dass die Gesetzeslage entsprechende Anlagen nur in Industriegebieten erlaube. Zum Ausbau der Regio–S-Bahn, insbesondere die Donautalbahn seien technische Probleme zu lösen, sagte Joukov, denn um den Güterverkehr vom Tag in die Nacht zu verlegen, sei zusätzliches Personal und der Ausbau der Stellwerke nötig.

„Wenn die Güter nachts fahren, wäre tagsüber Platz für mehr Personenzüge“, sagte Joukov. Die unechte Teilortswahl stellt in Munderkingen sicher, dass der Teilort Algershofen durch einen Sitz im Stadtrat vertreten ist. „Wir schaffen es nicht eine Person aus Algershofen auf unsere Liste zu bringen“, sagte Stadträtin Brigitte Schmid. Nun wollen die Grünen prüfen lassen, ob und wie die Abschaffung der unechten Teilortswahl möglich ist.