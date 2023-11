Neue Frauengruppe in Munderkingen

B 37 + heißt eine neu gegründete Frauengruppe in Munderkingen, die für Frauen ab 37 Jahren Angebote schafft, sich in vielfältiger Weise zu begegnen und in Kontakt zu kommen. Dies teilt die Gruppe mit. Das „B“ steht dabei für „Beziehung“, „Begegnung“, „Bewegung“, aber auch „Beten“, „Bewusstsein“ oder dafür, einfach einmal zusammen etwas trinken zu gehen an der „Bar“. Zur Teilnahme sind alle Frauen aus Munderkingen und Umgebung ab 37 Jahren eingeladen. Seinen Ursprung und Anker hat diese Gruppe in der Katholischen Kirchengemeinde Munderkingen, richtet sich aber mit seinen Angeboten an alle Frauen, die sich immer mal wieder treffen und miteinander etwas unternehmen wollen. Wer Interesse daran habt, schreibt eine Nachricht mit Namen und Handynummer an Sonja Neumann, Mail sonny.neumann@t-online. Über die aktuellen Angebote informiert die Gruppe dann per WhatsApp.

Am Samstag, 18. November, trifft sich die Gruppe um 16.30 Uhr am Parkplatz in der Neudorfer Straße 29 in Munderkingen. Von dort aus führt ein Spaziergang nach Rottenacker zur Einkehr ab circa 17.30 Uhr in Rosis Dorfwirtschaft. Bei Interesse wird um Anmeldung bis spätestens 8. November an [email protected] gebeten. Die Teilnehmerinnen sollten an gutes Schuhwerk, Taschenlampe und witterungsbeständige Kleidung denken. Der Weg ist teilweise nicht geteert, uneben oder geschottert.