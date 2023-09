MVZ Alb–Donau feiert Jubiläum

Im Sommer 2013 wurde das Zentrum für Medizin, Pflege und Soziales in Munderkingen und mit ihm das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Alb–Donau eingeweiht.

Mit Luitgard Beck ist sogar eine Ärztin der ersten Stunde mit dabei. Das gleiche gilt für sechs medizinische Fachangestellte. Auch viele Patienten werden bereits seit zehn Jahren betreut und schätzen neben der fachlichen Expertise und dem freundlichen Team auch die Nähe zu den weiteren Gesundheitseinrichtungen sowie die günstige Parksituation vor Ort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt wurdendemnach im MVZ Alb–Donau in den vergangenen zehn Jahren rund 175.000 Patienten in den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Gynäkologie und Urologie untersucht und behandelt.

Aktuell versorgt ein Team aus 18 Personen Patienten mit allgemeinmedizinischen oder gynäkologischen Anliegen. In den vergangenen Jahren hat die Ausbildung für die Unternehmensgruppe ADK GmbH eine immer größere Bedeutung gewonnen. Dies gilt auch für das MVZ Alb–Donau, das aktuell eine Auszubildende auf den Beruf der Medizinischen Fachangestellten vorbereitet.

Erfreulicherweise konnte mittlerweile eine Ärztin für die Fachrichtung Urologie gefunden werden, sodass die Menschen in der Region auch in dieser Fachrichtung künftig wieder kürzere Wege haben werden.

„Die mit der Gründung des MVZ verbundene Hoffnung, mittelfristig Fachärzte außerhalb der Allgemeinmedizin in Munderkingen ansiedeln und halten zu können, hat sich bislang weitgehend bestätigt. Der Ärztemangel in der ambulanten Versorgung stellt auch für das MVZ Alb–Donau eine Herausforderung dar, die aktuell aber aufgrund der Versorgungsstrukturen vor Ort gut gemeistert werden kann. Gespräche mit interessierten Ärzten zeigen immer wieder, dass diese die Arbeit in einer interdisziplinär besetzten Praxis ebenso schätzen wie die Möglichkeiten der Anstellung und Teilzeitarbeit“, erklärt Michael Dahlmann, Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren der ADK GmbH.

Gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Frauenanteil in der Medizin kontinuierlich wächst und generell die Vereinbarkeit von Freizeit beziehungsweise Familie und Beruf eine immer größere Rolle im Leben junger Menschen spielt, kann das MVZ mit seiner Struktur bei vielen Ärzten und Medizinischen Fachangestellten punkten.